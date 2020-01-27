Российская актриса Елизавета Боярская показала своих родителей и брата.

Фотографию своей семьи звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Она поздравила своего брата Сергея Боярского с 40-летием.

«Мой друг, моя гордость, мой тыл, мой советчик, самый добрый, порядочный и веселый, мой дорогой брат», - подписала снимок актриса.

Поклонники звезды присоединились к поздравлениям Сергея, а также похвалили семью Боярских.

«Как приятно всегда смотреть на вашу интеллигентную, культурную и счастливую семью!», «Вы единственная, кто не ретуширует себя. Приятно смотреть, красоту ничем не испортишь!!!», «Замечательная семья!!! Здоровья вам, творческих успехов, а брат у вас просто симпатяга, мог бы и в кино сняться», «Для нас—посторонних, вы навсегда —дети маленькие Боярского. Какие 40?)», «Безумно люблю вашего папу! Когда узнала вас как актрису - любовь на всю жизнь!)) весной с детьми были в Питере и попали на спектакль ваших папеньки и маменьки. Никогда не видела вашу маму как актрису. В диком восторге! Самое яркое впечатление и открытие!», «Сын похож на маму, дочка на папу», «Боярские!!! Вы нашли эликсир молодости?! Ну как 40? 25-летний мальчишка не больше!!!», - отмечают фанаты.

Один из поклонников обратил внимание, что Боярский-старший выглядит постаревшим и больным: «Отец болеет что ли, как он ужасно выглядит». Боярский действительно постарел. Легендарного мушкетера довольно трудно узнать на свежем снимке. Напомним, что Михаилу Боярскому в конце прошлого года исполнилось 70 лет.

Кстати, сын Боярского, который в детстве пытался заниматься музыкой, сегодня является депутатом Госдумы от «Единой России». Он начал заниматься политикой 10 лет назад.

Напомним, что Боярский перешел все границы и набросился на особенных женщин: "Не все в порядке с мозгами...".

Как сообщала Politeka, постаревший Боярский напугал россиян внешним видом, дочь не сдержалась.

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