Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Світлана Лобода дуже відповідально ставиться до наповнення свого мікроблога і практично щодня поповнює колекцію своїх знімків.

В цей раз Світлана здивувала шанувальників новими фото, зробленим прямо у ванній кімнаті. На кадрі знаменитість відображена в чорній майці і картатому піджаку. Її образ доповнили хустка на голові, макіяж і кілька ланцюжків з медальйонами.

При цьому сама артистка під кадром в Instagram зазначила, що в ролі «Лободи» вона буває набагато рідше, тоді як фактично постійно вона – просто мама двох діток:

«У ролі «Лободи» я буваю часто, але набагато частіше я мама двох чудових діток👩‍🍳👩‍👧‍👧», – пише співачка під новим постом.

Ось що відповіли користувачі мережі:

«Щастя вам і вашим дівчаткам!», «Прекрасна мама чудових діток👍», «Тіль просить пацана?🤪», «Ви надзвичайна🔥💖🌺», «Спасибі Богу за Лободу і за матір двох чудових діток», «Красива,сексуальна,з ногсшибательна. Вобще супер жінка. Я сходила з розуму тащуся від тебе. І Люблю», «Світланка❤️🔥👍», «А можна побільше таких кліпів з вами? 🙈❤️🔥», «Ти прекрасна».

Незадовго до цього Світлана показала, як позувала у пляжному плаття-накидці, оголяющем її форми і довгі стрункі ноги.

Доповнила образ масивними прикрасами золотистого відтінку (здалеку неможливо розгледіти форму довгих сережок і підвіски), а також розпущеним пишними волоссям.

"Я дихаю - і, значить, я люблю, я люблю - і, значить, я живу", - процитувала Світлана Висоцького під фото.

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