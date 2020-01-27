Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах
Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.
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Світлана Лобода дуже відповідально ставиться до наповнення свого мікроблога і практично щодня поповнює колекцію своїх знімків.
В цей раз Світлана здивувала шанувальників новими фото, зробленим прямо у ванній кімнаті. На кадрі знаменитість відображена в чорній майці і картатому піджаку. Її образ доповнили хустка на голові, макіяж і кілька ланцюжків з медальйонами.
При цьому сама артистка під кадром в Instagram зазначила, що в ролі «Лободи» вона буває набагато рідше, тоді як фактично постійно вона – просто мама двох діток:
«У ролі «Лободи» я буваю часто, але набагато частіше я мама двох чудових діток👩🍳👩👧👧», – пише співачка під новим постом.
Ось що відповіли користувачі мережі:
«Щастя вам і вашим дівчаткам!», «Прекрасна мама чудових діток👍», «Тіль просить пацана?🤪», «Ви надзвичайна🔥💖🌺», «Спасибі Богу за Лободу і за матір двох чудових діток», «Красива,сексуальна,з ногсшибательна. Вобще супер жінка. Я сходила з розуму тащуся від тебе. І Люблю», «Світланка❤️🔥👍», «А можна побільше таких кліпів з вами? 🙈❤️🔥», «Ти прекрасна».
Незадовго до цього Світлана показала, як позувала у пляжному плаття-накидці, оголяющем її форми і довгі стрункі ноги.
Доповнила образ масивними прикрасами золотистого відтінку (здалеку неможливо розгледіти форму довгих сережок і підвіски), а також розпущеним пишними волоссям.
"Я дихаю - і, значить, я люблю, я люблю - і, значить, я живу", - процитувала Світлана Висоцького під фото.
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