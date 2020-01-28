Ольга і Наталія Сумські є українськими актрисами

У фан-групі Ольги розмістили її фото разом з сестрою, пише Politeka.net.

На знімку Ольга позує у вбранні коричневого відтінку і куртці в колір, а її сестра постала в блузі і червоних намистах. Жінки нахилилися одна до одної так, що торкалися головами. Варто зазначити, що на цьому фото дуже добре видно, як схожі родички.

"Ох, які ж ви! Просто красуні", - написав один з користувачів мережі.

В публікації розповідається, що Ольга просить сестру заскочити до неї, щоб обійнятися і поцілуватися.

"Заманюю її або смачним борщем, або тортиком або ще чимось смачненьким. Раніше ми часто бачилися, коли я навіть мріяла несамовито працювати в одному театрі з нею. А коли ще вчилася в Театральному інституті, жила деякий час у Наталі на кухні, розкладала на стільцях матрацик і ночувала, було таке. Згадую про ті часи як про найщасливіші у нашому спілкуванні, це моя юність. Я дуже сентиментальна, цього не соромлюся, можу і розплакатися, коли бачу в кіно юну сестру, особливу в "Кармалюку", завжди клубок у горлі», - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що Ольга поділилася пікантними кадрами в Instagram. На фото вона ніжиться під ковдрою: піднявши руку, вона торкається обличчя, прикриває пальцями очі або підносить пальці до губ.

Незважаючи на те, що Сумська прикрита ковдрою, фото розбурхуює фантазію, а її млосний погляд (з "димним" макіяжем) можуть запаморочити голову.

Раніше ми писали, що Ольга позувала зі своєю молодшою дочкою Анною і чоловіком Віталієм Борисюком. Також дочка і чоловік тримають у руках маленьких собачок. Сімейство позувало біля ялинки.

Для посиденьок з рідними сім'я вибрала затишні светри різних кольорів.

"Святкуємо Маланку разом! 🥂Зі Старим Новим роком, друзі! 🎄🤩 Нехай все старе залишиться в минулому і прийде нове, гарне і радісне в кожен дім! ❤️", - написала зірка.

Нагадаємо також, що 53-річна українська актриса Ольга Сумська шокувала шанувальників заявою про вагітність старшої дочки.

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Також Politeka писала, що напівгола Роксолана показала себе без макіяжу.