Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва забула про сором і знялася в новій відвертій фотосесії без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Астаф'єва позує в одних панчохах і туфлях. Її пишні груди прикриває тільки прозора тканина. Сам знімок зроблений в чорно-білому кольорі, оскільки перебував на редагування.

Уточнимо, що шанувальники Астаф'євої були позбавлені можливості висловити слова захоплення про принади зірки – кадри вона викинула в Сторіс.

Кк повідомлялося раніше, Даша Астаф'єва здивувала користувачів мережі незвичайним знімком у природному образі. Дівчина кружляє голову шанувальників своїми відвертими знімками і фотосесіями, які захоплюють шанувальників. Вони невпинно залишають компліменти під її знімками, вихваляючи її красу і захоплюючись фігурою Астаф'євої.

наприклад нещодавно красуня показала новий образ у эфектном червоно-чорному вбранні, який приміряла в поїздці по Ісландії. Але в той же самий час, зірка не соромиться показувати знімки на яких постає без макіяжу, в повсякденному одязі.

Так, Астаф'єва опублікувала у своєму Instagram новий знімок, на якому зображена з ледь помітним макіяжем, створюється таке враження, що його зовсім немає на обличчі співачки.

34-річна артистка позувала у светрі червоного відтінку з глибоким декольте, яке не приховує ідеальних форм співачки. Її образ доповнили золоті прикраси: великі сережки на вухах і кулончик на шиї. Астаф'єва м'яко посміхається і дивиться в екран свого мобільного телефону.



Нагадаємо, Астаф'єва влаштувала гарячу прогулянку в київському метро

Як повідомляла Politeka, Роздягнена Астаф'єва в блискітках показала груди

Також Politeka писала, що Астаф'єва ледь не спокусила чоловіка під час танцю.