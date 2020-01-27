Ксенія Собчак і Глюкоза разом з подругою показали себе в ролі вокалісток «ВІА Гри»

Відома російська ведуча, яка раніше також балотувалася на посаду президента РФ, в січні вирушила в теплі краї зі своїми подругами: співачкою Глюкозою і ювелірним дизайнером Яною Расковаловою. Судячи з фото і відео, які вони публікували в соцмережах, жінки змогли щосили повеселитися і насолодитися відпочинком.

Так, Глюкоза поділилася з шанувальниками забавним роликом, на якому три подруги дуріють на курорті. На відео вони втрьох дефілюють в однакових сукнях, виконуючи відому пісню групи «ВІА-Гра» «Діаманти». При цьому подругам явно важко стримувати сміх, адже співають вони невлад і з задоволенням кривляються на ходу.

За кадром чути роздратований голос чоловіка, який просить їх не співати і не гримасувати.

«Тільки не співайте, не гримасуйте! Про себе співайте», - просить чоловік.

Шанувальники знаменитостей до свого жалю не зможуть прокоментувати забавний ролик, адже він був розміщений в розділі Сторіс.

Нагадаємо, що до цього Собчак зухвало потроллила тих, хто запропонував їй прорекламувати на своїй сторінці в соцмережі зміни в Конституції РФ.

Цій історії вона присвятила розгорнутий пост в Instagram.

За словами Ксенії, вона із задоволенням розміщує цікаву рекламу на своїй сторінці, на яку, до речі, підписані сім мільйонів осіб, однак за умови, що при цьому продукція дійсно якісна і немає ніякого обману, а також рекламні думки не видаються за власні. Ведуча наголосила, що рекламувати потрібно тільки те, чим користуєшся сам, щоб бути максимально чесним зі своєю аудиторією.

«І звичайно рекламувати, не вказуючи, що це реклама, політичні рішення, партії і т. д. – днище. Вчора з далекої Москви мені подзвонило агентство з пропозицією «прорекламувати нові поправки в конституцію». Природно, були послані на х**. І я пропоную всім уважно стежити за тими, хто зараз почне писати про те, як важливо сходити на референдум і які важливі поправки до конституції мають бути прийняті. Ну або нехай підписують #направахреклами», – написала Собчак.

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