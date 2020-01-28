Шанувальники продовжують сумніватися, що актриса Анастасія Заворотнюк дійсно бореться з онкологією

Про це пишуть Дні.

Рідні і близькі "моєї прекрасної няні" продовжують наполегливо відмовлятися від коментарів щодо хвороби Анастасії Заворотнюк, тому в соціальних мережах поширюються нові чутки.

Деякі користувачі припустили, що актриса пішла на такий крок, оскільки накопичила величезні борги. Як аргумент вони наводять інформацію про те, що 23-річна дочка Анастасії Заворотнюк раптово закрила свій магазин одягу.

Більше того, люди стали масово відписуватися від сторінки Анастасії Заворотнюк у соцмережах, підігріваючи чутки про обман.

Але на сторону актриси стала відома продюсер Діана Бичарова. Подібні чутки викликали у неї лише подив.

"Перш за все ми робимо так, щоб про артиста говорили. І не важливо, в які моменти. Але, напевно, жартувати з хворобами – це настільки жахливо, що я не хотіла в це вірити", – стверджує продюсер.

У коментарі журналістам вона також заявила, що інформація про стан Анастасії Заворотнюк незабаром спливе на поверхню. за словами Бичаровой, родичі актриси роблять помилку, зберігаючи мовчання про здоров'я "Моєї прекрасної няні".

"Напевно, вже варто сказати людям, фанатам і шанувальникам про те, що відбувається з їх улюбленою актрисою. Тому що дуже багато чуток і неправди, в які, я думаю, ніхто не хоче вірити. Ніхто не хоче бути обманутим і, мабуть, пора вже сказати правду", – підсумувала вона у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Анастасію Заворотнюк витягли з того світу. Як виявилося, в п'ятирічному віці Анастасія Заворотнюк опинилася на межі смерті.

Тоді майбутня артистка перенесла операцію на горлі з-за сильного запалення гланд, що ледь не вбило її. З того світу її в буквальному сенсі витягнув досвідчений хірург.

Забобонні будуть стверджувати, що над Анастасією Заворотнюк висить якесь прокляття або ж злий рок. Але хочеться вірити, що "моя прекрасна няня" і в цей раз зуміє перемогти серйозну хворобу і продовжити кар'єру на телебаченні.

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