Російська співачка, учасниця нового сезону проекту «Голос країни» Василина Старшова зізналася, що їй погрожують.
Про це артистка розповіла в інтерв'ю російським ЗМІ. Як повідомила Старшова, після виступу на шоу, їй почали надходити погрози про розправу і образи. Недоброзичливці писали зірці в особистих повідомленнях і коментарях до постів в соцмережах.
За словами співачки, вона з жахом виявила новини про себе, де її називають злочинницею і агресором. Старшова запевняє, що була шокована і досі не може прийти в себе.
«Я зрозуміла, що моя подальша участь у проекті – під загрозою», - зазначила дівчина.
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Екс-учасниця групи «Ленінград», в складі якої Василина в 2016 році відвідувала окупований Крим, заявила, що не знала тоді, які наслідки для неї буде мати цей концерт. Вона зазначила, що виступала в Криму зі звичайним концертом, в якому не було ніякої пропаганди.
Нагадаємо, що після виходу в ефір першого випуску «Голосу», Старшову внесли в базу «Миротворця». Дівчина навіть звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням дозволити їй залишитися в Україні для участі в шоу. За її словами, вона сподівається, що їй дозволять залишитися так само як шведському музиканту Доктору Албану.
В інтерв'ю Старшова дуже тепло відгукувалася про саме шоу. За її словами, вона вирішила взяти участь саме в українській версії «Голосу», тому що до нього прикута увага всього світу. Старшова зазначила, що в Україні працюють справжні професіонали, а зіркові судді її прийняли як рідну.
Додамо, що Василина потрапила в команду зіркового тренера Дана Балана. Чи буде вона в прямих ефірах, залишається під питанням.
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