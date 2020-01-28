Володарка титулу "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь показала тіло в білих мереживах

Дівчина з'явилася в незвичайному образі, мабуть, в одній зі студій, пише Politeka.net.

Красуня присіла на предмет білого кольору, розставивши свої стрункі ніжки. Інтимні місця вона прикрила білим мереживом. Руку модель поклала на одне з виставлених колін.

Білий топ з глибоким декольте ледь прикрив її груди. Верх короткий і дозволив помилуватися тонкою талією Леоніли.

Довгі напівпрозорі рукава нярда ледве приховували руки.

На обличчі красуні макіяж з акцентом на темні очі. Гузь дивиться в камеру, розпустивши своє довге розкішне волосся.

Образ красуні завершує світлий манікюр.

За 15 хвилин пост Леоніли зібрав понад 800 лайків і трохи коментарів.

"Приголомшлива", "Прекрасна", "Красива 🌹", "Дуууже красива❤️", "о богиии😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Леоніла Гузь позувала в чорній нижній білизні і прозорих темних панчохах. Вона стала в профіль і вигнула спинку. Завдяки такій позі можна оцінити вигини дівчини.

Гузь була з розпущеним волоссям і трохи відкинула голову, взявшись за неї руками. На тлі можна побачити стіну, де висять картини і листок від якоїсь домашньої рослини.

Раніше ми писали, що міс Україна з'явилася в короткому топі, який відкрив погляд на її пружний прес і тонку талію.

На дівчині були чорні плавки, а на стегнах - в'язана пов'язка з бахромою, яка ледь прикривала її сідниці. Завершували образ дівчини блискучі ланцюжки, які "обплели" її тіло.

Нагадаємо також, що Леоніла Гузь позувала серед густої екзотичної рослинності - як відомо, вона вирушила на відпочинок і, ймовірно, на курорті в тропіках і знялася у відвертому вбранні.

Зазначимо, що на обличчі Леоніли видніється яскравий макіяж, а її ідеальну струнку фігуру бездоганно обтягує шовкове плаття.

Шанувальникам образ Гузь дуже сподобався, вони пишуть, що незважаючи на глибоке горизонтальне декольте, вбрання і образ в цілому - дуже вдалий, а сама модель - неймовірна красуня.

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