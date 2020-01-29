Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели" показала два різних очі крупним планом
На кадрах Слава позує у смугастій футболці. Вона показала саме обличчя, щоб можна було розглянути очі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"У нас голосування з Лаурою, який гла краще? Чорний або Мамин", - сказала Слава на камеру.
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"Чорний", - відповіла Лаура.
"А ну йди сюди, піднімися, покажи, що у тебе на обличчі? Червона помада", - уклала Камінська, показуючи дитину з нафарбованими губами.
Раніше ми повідомляли, що Камінська задерла ноги в латексному костюмі, здивувавши спекотної позою.
цього разу на своїй сторінці Слава вирішила здивувати яскравими фото в новому образі. Схоже, після повернення з відпустки зірка вирішила зайнятися собою і продемонструвала фігуру в незвичайному спортивному костюмі.
Артистка відзначила, що довгий час не могла себе змусити піти в зал і взагалі зайнятися спортом. Але її мотивацією став новий костюм, в якому вона сфотографувалася. При цьому сама співачка пожартувала, що в спортзал не ходила. Але костюм відразу ж приміряла.
Шанувальники були раді побачити щирий і позитивний пост зірки, а також написали безліч коментарів під постом.
Повідомлялося, що Камінська розповніла з-за хвороби, розкішну красуню не дізнатися.
Камінська на кадрах показує себе крупним планом в рожевій толстовці і з розпущеним волоссям. При цьому Слава поскаржилася, що кашляє, набирає вагу і сидить вдома. Але пообіцяла піти в спортзал вже на наступному тижні.
"Сиджу вдома, відростила щоки, кашляю як собака, скаржуся. Вже навіть не втягуються. Той випадок, коли ти сидиш і жрешь постійно. Але я з наступного тижня йду в зал. Ось побачите. Ось тут-то будка в екран не влізе", - розповіла Камінська.
Нагадаємо, Камінська в домашньому вигляді здивувала зміненим обличчям після хвороби
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