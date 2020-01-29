Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели" показала два різних очі крупним планом

На кадрах Слава позує у смугастій футболці. Вона показала саме обличчя, щоб можна було розглянути очі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"У нас голосування з Лаурою, який гла краще? Чорний або Мамин", - сказала Слава на камеру.

"Чорний", - відповіла Лаура.

"А ну йди сюди, піднімися, покажи, що у тебе на обличчі? Червона помада", - уклала Камінська, показуючи дитину з нафарбованими губами.

Раніше ми повідомляли, що Камінська задерла ноги в латексному костюмі, здивувавши спекотної позою.

цього разу на своїй сторінці Слава вирішила здивувати яскравими фото в новому образі. Схоже, після повернення з відпустки зірка вирішила зайнятися собою і продемонструвала фігуру в незвичайному спортивному костюмі.

Артистка відзначила, що довгий час не могла себе змусити піти в зал і взагалі зайнятися спортом. Але її мотивацією став новий костюм, в якому вона сфотографувалася. При цьому сама співачка пожартувала, що в спортзал не ходила. Але костюм відразу ж приміряла.

Шанувальники були раді побачити щирий і позитивний пост зірки, а також написали безліч коментарів під постом.

Повідомлялося, що Камінська розповніла з-за хвороби, розкішну красуню не дізнатися.

Камінська на кадрах показує себе крупним планом в рожевій толстовці і з розпущеним волоссям. При цьому Слава поскаржилася, що кашляє, набирає вагу і сидить вдома. Але пообіцяла піти в спортзал вже на наступному тижні.

"Сиджу вдома, відростила щоки, кашляю як собака, скаржуся. Вже навіть не втягуються. Той випадок, коли ти сидиш і жрешь постійно. Але я з наступного тижня йду в зал. Ось побачите. Ось тут-то будка в екран не влізе", - розповіла Камінська.

Нагадаємо, Камінська в домашньому вигляді здивувала зміненим обличчям після хвороби

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