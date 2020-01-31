В ніч на 10 лютого 2020 року пройде найпрестижніша премія "Оскар"

У цьому році за нагороду "Кращий фольм 2020" поборються такі картини: "Ford проти Ferrari", "Ірландець", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькі жінки", "Шлюбна історія", "1917", "Одного разу… в Голлівуді" і "Паразити".

Давайте згадаємо які картини отримували цю нагороду, починаючи з 2011 року, пише kanalukraina.tv

Отже, в 2011 році нагороду отримав фільм «Король говорить», про герцога, який заїкається і планує стати королем.

2012 рік - стрічка «Артист» в стилі німого кіно.

2013 - трилер «Операція Арго», який розповідає про операції спецслужб з порятунку шести американських дипломатів з Тегерана.

2014 - «12 років рабства» розповідає про чоловіка, який був викрадений і став рабом.

2015 - чорна комедія «Бьордмен» про актора Риггана Томсона, який став відомим за роллю супергероя Бьордмена.

2016 - «У центрі уваги» про сексуальны домагання у католицькій церкві, що відбулися в Бостоні.

2017 - «Місячне сяйво» про афроамериканця, який приходить до усвідомлення своєї гомосексуальності.

2018 року - «Форма води» про німу дівчину Елайзу, яка працює прибиральницею в науковій лабораторії. Вона закохується в піддослідну людину-амфібію.

2019 - «Зелена книга» про джазового піаніста Доні Ширлі і звичайного водія Тоні Валлелонги, між якими з часом виникає дружба.

Нагадаємо, в минулому році за премію Оскар боролися «Зелена книга», «Богемна рапсодія», «Фаворитка», «Чорний клановець», «Рома», «Зірка народилася», «Влада» і «Чорна Пантера».

Раніше ми писали, що премія Оскар служить найкращою рекламою для фільму і рекомендацією до його перегляду.

Фільми, удостоєні премії Оскар, не кажучи вже про кількох трофеєв, автоматично збільшують касові збори і набувають популярності.

Картини з премією Оскар отримують свій трофей щорічно, починаючи з 1929 року, в Лос-Анджелесі в районі Голівуду.

Фільми премії Оскар борються за звання кращого з списку, розширеного до 10 картин. До 2009 року фільми на премію Оскар були представлені з 5 кінострічок.

Нагадаємо, хто з акторів номінований на Оскар : фото голлівудських красунчиків.

Як повідомляла Politeka, Оскар : скільки номінацій і хто претендує на звання кращого фільму.

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