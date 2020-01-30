Російський режисер, автор фільму "Аси" Сергій Соловйов потрапив у лікарню з інсультом

Як передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Mash, здоров'я 75-річного Соловйова похитнулося після того, як пристави заарештували його рахунок через борг в 36 мільйонів рублів.

Так, більше 10 років тому, Соловйов зайнявся проектом, в якому повинен був взяти участь легенда французького кіно П'єр Рішар. Мінкульт виділив 25,5 мільйона, але зйомки так і не почалися. Рішар захворів і команда чекала, поки той поправиться. Але очікування затяглося, а зйомки так і не почалися.

Після цього нещастя почали переслідувати знаменитість. Тяжко захворів його син Дмитро Соловйов. На жаль, врятувати його не вдалося, у віці 43 років у 2018-му році він помер.

В цей час в Мінкульті згадали про виділені гроші Соловйову і зажадали їх назад. До того ж накинули за прострочення 9 мільйонів і доповнили штрафом - ще 1 мільйон.

Особистий рахунок і активи компанії Соловйова "Лінії кіно" заблокували. Саме після цього режисер потрапив у лікарню.

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Оживити Людмилу Марківну вирішив скандальний російський режисер Валерій Комісарів (один з творців "Дім-2"). На презентацію голограми він запросив і чоловіка Гурченко - Сергія Сеніна.

Цифрова актриса кокетувала й говорила про те, що хоче потанцювати, а також відповіла на питання про самопочуття: «Ви що, підколюєте мене що чи? Скільки в людей цинізму. Здорова як ніколи! Нічого не болить!».

Також ми розповідали, відома актриса Наталя Андрейченко (яку пам'ятають і люблять по ролі Мері Поппінс) сполохала мережу своїм зникненням. Так, жінка нібито пропала в Мексиці. Вона гостювала у друзів, а потім, поскаржившись на втому, сіла в машину і поїхала додому. Однак потім перестала виходити на зв'язок. Близькі забили тривогу, благаючи про допомогу. Інформація про таємниче зникнення розлетілося по світу.

Ситуація вирішилася сама собою, коли через кілька днів Андрейченко знайшлася. Вона повідомила про свої пригоди в Instagram. Виявилося, артистка вирішила пройти духовну практику в джунглях. В день зникнення, повернувшись додому, вимкнула телефон і відправилася "набиратися енергії" - одна з умов цієї практики - повне мовчання.

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