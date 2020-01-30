Сім'я Наташі Корольової практично кожен новий рік відзначає за кордоном

У мережі спливла ненове фото матері зірки, пише Politeka.net. Варто відзначити зараз Людмила Поривай живе в США і рада своєї дочцы в гості.

На зазначеному знімку жінка з'явилася на пляжі в червоних топі і міні-спідниці. Незважаючи, що їй 74 роки, виглядає жінка добре. Вона позує розставивши ноги й тримаючи в руках маленьку ялинку.

Завершує образ Людмили червона зірка на голові.

Однак настільки відвертий вигляд матері зірки оцінили не всі. Люди писали, що для літньої жінки це дуже розпусний знімок і "бабусі" пора бути розсудливою.

"Фууу👎👎", "Яка гидота,ваша люда.Стара розпусниця.Самій не смішно на себе дивитися?Фууууу мерзенна гринза", "Фігурка клас👍", "Дурдом", "за маму не соромно?", "Фу👎 🤮", "Люда вогонь ,запалює,позитив пре,заздрю білою заздрістю таким людям😙🔥", "Приємна сім'я, один позитив!!! Дай Бог вам здоров'я👏😍❤️", "який Жах!", "Не розумію, навіщо люди підписуються і дивляться пости тих, кого не люблять і не поважають? Щоб було, де злити отруту, а то переповнює до самоотруєння?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Наташа Корольова є тією зіркою, яка активно веде свою сторінку в Instagram. Нещодавно вона опублікувала відео, яке отримало безліч критичних відгуків від користувачів мережі.

Так, Корольова опублікувала відео на якому вона і її чоловік Сергій Глушко (Тарзан прим.ред.) прийшли в гості до циркового продюсеру і заслуженого артисту Грузії Гії Ерадзе.

Користувачі мережі звернули свою пильну увагу на зовнішній вигляд співачки, запідозривши Корольову у використанні уколів краси і пластичних операціях.

Раніше ми писали, що Корольова поділилася відео зі зйомок кліпу на пісню «Чуть-чуть не считается», знятим 20 років тому, у якому одну з головних ролей виконав син Д’артяньяна всієї Русі Михайла Боярського Сергій.

Таким чином співачка привітала Сергія з днем народження. 24 січня йому виповнилося 40 років.

На відео – зовсім ще молода співачка, якій на момент зйомок було 26 років, і 20-річний син легендарного актора.

Нагадаємо, Наташа Корольова жорстко поплатилася за любов до Путіна, скандальні подробиці

Як повідомляла Politeka, син Корольової і Тарзана заспівав пісню українця і розлютив росіян.