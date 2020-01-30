Акторів популярного тележурналу "Єралаш" часто спіткає зовсім не весела доля

Сьогодні стало відомо про загибель 16-річного актора популярного кіножурналу "Єралаш". Однак цей випадок трагічної загибелі є далеко не першим в історії журналу.

SM News наводить історії цілого ряду акторів, яких наздогнала не весела доля.

Віра Іванко Дівчинка стала відома завдяки багатьом епізодам журналу «Єралаш». Особливу популярність їй принесла роль в епізоді «Мами немає вдома». Навколо трагічної загибелі юної актриси ходило багато чуток. У 2013 році Віра загинула на залізничних коліях. Їй було всього 20 років.

Олексій Фокін

Актор прославився не тільки завдяки «Єралашу», але і знявся в багатьох інших радянських фільмах. Справжня популярність прийшла після зйомок фільму «Гостя з майбутнього». Відслуживши в армії, актор влаштувався на роботу в театр, МХАТ, звідки був незабаром звільнений. Пізніше стало відомо, що актор загинув під час пожежі в квартирі у друзів.

Антон Наркевич

Крім Єралашу, актор знімався в декількох популярних фільмах, але із актора у нього так і не склалося. Якийсь час він працював на телебаченні, а потім пішов у банківську сферу. У 2016 році він помер через серцеву недостатність.

Микола Румянцев

Актор грав хлопчину, за яким прибирав квартиру сам Гоголь. Один з найвідоміших епізодів. З кар'єрою актора у Миколи, як у багатьох інших дітей, йому не пощастило. Після армії Румянцев працював слюсарем, а в 2018 році на 55 році життя його не стало.

«Хлопчики та дівчатка, а також їхні батьки…» — цю веселу пісню пам'ятає напам'ять кожен, чиє дитинство припало на 90-ті роки.

Дитячий гумористичний кіножурнал «Єралаш»,який кожен з нас дивився з відкритим ротом сидячи біля телевізора. Актори, які викликали симпатію у багатьох з нас, вже давно виросли і ось доак вони виглядають і чим займаються сьогодні.

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