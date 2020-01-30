Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "Неангели", розповіла про відхід з групи і маніяка, який її переслідує

Слава Камінська і партнер по групі Вікторія Смеюха під час спілкування на програмі «Ранок з Україною», який показує телеканал "Україна", розповіли, чи вони готові почати сольні кар'єри. Слава і Вікторія вже більше 10 років разом виступають у "НеАнгелах", але рано чи пізно в жіночих колективах починається конкуренція. Про це пише Politeka.

«Конкуренція є в будь-якому жіночому колективі. Але незалежно від цього, ми тринадцять років разом, тому що у когось з нас залізні нерви – можливо, у Віки, а може і у... », - сказала Слава. Віка, у свою чергу, заявила, що в групі почувається повноцінним і наповненим.

Відомо, що Камінська кілька років тому випустив сольну пісню. Співачка впевнена, що якщо солістки вирішать покинути групу, то її музика знайде свого слухача:

«Мені є що розповісти, у мене є своя аудиторія. Мені здається, ми один одного розуміємо».

Вікторія також впевнена, що у неї все вийде:

«Я в себе вірю. І звичайно ж, мені не страшно все це буде робити, потрібно буде просто зважитися».

Поки Слава і Віка не збираються йти з групи. Хоча ЗМІ і пишуть, що дівчата не дружать. При цьому Камінська зауважила, що Смеюха її не підтримує в деяких складних питаннях. Адже її кілька місяців переслідує маніяк, який впевнений, що він з нею вже 9 років разом.

«От у нас був тур, він їздив по всіх концертів, вів себе неадекватно. Його виводили із зали, причому я не розумію, чому правоохоронні органи не займаються цим питанням», – каже артистка.

Вікторія не бачить в цьому проблеми незважаючи на те, що Славу постійно переслідує він біля будинку, на концертах і створює нові сторінки в соціальних мережах, щоб з нею поговорити. Смеюха непохитна в своїй думці.

«Я з цією людиною, з яким Слава зараз бореться, спілкувалася. Це сталося випадково – я була на гастролях, і він підійшов, запитав, чи можна просто посидіти зі мною поруч. Я відповіла – звичайно. Якщо ти відповідаєш йому агресією і переходиш на негатив, зрозуміло, що він вступає в полеміку і починає з тобою в чомусь воювати», - сказала Вікторія.

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