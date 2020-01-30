Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва показала «посивілий» вид прямо на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, співачка позує в одному з салонів краси, і розповідає підписникам про новинки б'юті-індустрії. При цьому для відео Астаф'єва вибрала невдалий фільтр, через який її волосся стали буквально «сивим».

Проте її прихильники не змогли висловитися про інцидент - кадри зірка опублікувала в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографії з життя і різних фотосесій.

Українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва, публікуючи гарячі кадри зі своїх фотоссессий, не може залишити байдужим нікого.

Її чуттєві знімки відразу ж знаходять відгук у захоплених шанувальників, які без розуму від апетитних форм дівчини. Так, у своєму Instagram-акаунті вона розмістила пікантні фото, на яких чітко виділяються інтимні частини тіла артистки.

А через якийсь час співачка поділилася відео тренування з спортзалу, в якому показала, як треба ретельно займатися. За словами самої Даші, зараз вона незадоволена собою так як поправилася на п'ять кілограм і тепер їй просто треба прийти в стару форму. Тим не менш, не дивлячись на свою зайнятість, Даша встигає займатися не тільки собою, але ще і зніматися в різних провокаційних фотосесіях, а також дивувати публіку результатами схуднення.

Нагадаємо, Астаф'єва показала свого коханого

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва розповіла, чому зважилася на разючу зміну іміджу.

Також Politeka писала, що Даша Астаф'єва оголосила війну і розповіла з чим буде боротися.