Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева показала «поседевший» вид прямо на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, певица позирует в одном из салонов красоты, и рассказывает подписчикам о новинках бьюти-индустрии. При этом для видео Астафьева выбрала неудачный фильтр, из-за которого ее волосы стали буквально «седыми».

Однако ее поклонники не смогли высказаться об инциденте- кадры звезда опубликовала в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская певица, актриса и секс-символ Даша Астафьева часто делится с фанатами в Instagram снимками из жизни и разных фотосессий.

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева, публикуя горячие кадры со своих фотоссессий, не может оставить равнодушным никого.

Ее чувственные снимки сразу же находят отклик у восторженных поклонников, которые без ума от аппетитных форм девушки. Так, в своем Instagram-аккаунте она разместила пикантные фото, на которых отчетливо выделяются интимные части тела артистки.

А спустя какое-то время певица поделилась видео своей тренировки из спортзала, в котором показала, как надо усердно заниматься. По словам самой Даши, сейчас она недовольная собой так как поправилась на пять килограмм и теперь ей попросту надо прийти в старую форму. Тем не менее, не смотря на свою занятость, Даша успевает заниматься не только собой, но еще и сниматься в различных провокационных фотосессиях, а также удивлять публику результатами похудения.

Напомним, Астафьева показала своего возлюбленного

Как сообщала Politeka, Астафьева рассказала, почему решилась на разительную перемену имиджа.

Также Politeka писала, что Даша Астафьева объявила войну и рассказала с чем будет бороться.