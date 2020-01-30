Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева показала «поседевший» вид прямо на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, певица позирует в одном из салонов красоты, и рассказывает подписчикам о новинках бьюти-индустрии. При этом для видео Астафьева выбрала неудачный фильтр, из-за которого ее волосы стали буквально «седыми».

Однако ее поклонники не смогли высказаться об инциденте- кадры звезда опубликовала в Сторис.

Популярные статьи сейчас

Новый Майдан разгорелся в Киеве, тысячи разъяренных украинцев идут на Кабмин: кадры бунта

Мама Наташи Королевой поразила развратным видом в мини-юбке: "Какая гадость"

Фото беременной Каменских взорвало сеть: "Будет маленький Потап", украинцы не сдержались

Чемпионка мира без стыда показала роскошное тело: возраст формам не помеха
Показать еще

Как сообщалось ранее, украинская певица, актриса и секс-символ Даша Астафьева часто делится с фанатами в Instagram снимками из жизни и разных фотосессий.

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева, публикуя горячие кадры со своих фотоссессий, не может оставить равнодушным никого.

Ее чувственные снимки сразу же находят отклик у восторженных поклонников, которые без ума от аппетитных форм девушки. Так, в своем Instagram-аккаунте она разместила пикантные фото, на которых отчетливо выделяются интимные части тела артистки.

А спустя какое-то время певица поделилась видео своей тренировки из спортзала, в котором показала, как надо усердно заниматься. По словам самой Даши, сейчас она недовольная собой так как поправилась на пять килограмм и теперь ей попросту надо прийти в старую форму. Тем не менее, не смотря на свою занятость, Даша успевает заниматься не только собой, но еще и сниматься в различных провокационных фотосессиях, а также удивлять публику результатами похудения.

Remote file

Напомним, Астафьева показала своего возлюбленного

Как сообщала Politeka, Астафьева рассказала, почему решилась на разительную перемену имиджа.

Также Politeka писала, что Даша Астафьева объявила войну и рассказала с чем будет бороться.