Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, Алла, зараз перебуває на відпочинку, звідки викладає гарні фото
На цей раз модель з'явилася в зеленому купальнику і без косметики, пише Politeka.net.
Дівчина зробила кілька фото після купання, від якого були мокрими волосся і сам купальник. Крізь наряд Алли можна було помітити груди.
Дівчина продемонструвала тонку талію і кілька тату.
Тіло і обличчя Алли прикрашав загар. Красуня виглядала відмінно.
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На шиї у дочки Добкіна блищав хрестик, а на руках можна було помітити кілька браслетів.
Позаду Алли відкривається чарівний вид на блакитну воду і білий пісок, а також на крісла і шезлонги для відпочиваючих.
За 17 годин пост Добкіної зібрав більше 2000 лайків та багато коментарів.
"Величезна повага до Вас, як до жінки, Ви не боїтеся бути природною👍Підтвердження тому - це фото. Ну, а фізична форма - приклад для всіх💪", "Ох і Михална 😍", "Така красива і природна ❤️", "Алла .. Ти така мила, і так гарна, Очі сяють добротою...", "Красуня👏", "Красуня Алла 😍🔥", "Розписана яка", "Дуже гарно", "Здрастуйте,ви супер супер виглядаєте на всі 💯 сексі👍👍👍🔥👏", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Алла Добкіна зараз знаходиться на Мальдівах.
На одному з останніх фото вона постала у відкритому купальнику, який ідеально підкреслив її форми і показав тонку талію.
Алла спустила з плечей бретельки, руку вона закинула в вгору і доторкнулась до мокрого після купання волосся.
Раніше ми писали, що дочка Добкіна постала в зеленому роздільному купальнику, позуючи у великих зелених рослинах. Судячи з геолокації, дівчина відпочиває на Мальдівах.
Спокусливі груди підкреслив верх купальника.
На одному зі знімків дочка Добкіна зробила губи качечкою, на іншому - просто стояла, усміхаючись.
Нагадаємо також, що Алла Добкіна позувала у сукні, по всій видимості, без бюстгалтера. Красуня виставила вперед ніжку і подивилася в об'єктив. На ній також є мереживна накидка. Образ дочки Добкіна завершив масивний обруч та хвилясте волосся.
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