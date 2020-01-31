Популярна російська співачка Глюкоза показала ідеальне тіло під час відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Наталії Іонової-Чистякової.

«Подбайте про своє тіло, це єдине місце, де вам потрібно жити. (с) Джим Рон. Дякуємо за фото…», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Глюкоза стоїть на голові, жлегантно розставивши при этомноги. А оскільки дівчина була в короткому топі і білизна, було важко не помітити її розкішні форми. Про це жеговорят і її прихильники.

«Боже, які неймовірні форми», «Молодчинка», «ого, які форми», «так виглядає кайф», «які вигини, важко відірватися», «божественний вигляд», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, популярна російська виконавиця Глюкоза засвітила зайве під час відпочинку на пляжі.

«З днем народження, моя любов! Ти - подарунок долі ❤️ Люблю, твоя Муся», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Глюкоза позує разом зі своїм чоловіком в міні-бікіні, засвітивши на камеру татуювання на стегні. Ідеальні форми зірки стали причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«чарівна», «богиня», «прикольна тату», «Як мінімум – це красиво», «ось це ідеальні форми», «ого, я і не знав, що у вас там татушка», - пишуть вони.

Нагадаємо, відома російська співачка показала гарячі фото в купальнику: «Вогонь»

Як повідомляла Politeka, Глюкоза в еротичній позі глибоко Мережу в жах: «Так дружина повинна вдома зустрічати», фото

Також Politeka писала, що Глюкоза розповіла про смерть Децла: «Він був не потрібен»