Популярна російська співачка Глюкоза показала ідеальне тіло під час відпочинку на морі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Наталії Іонової-Чистякової.
«Подбайте про своє тіло, це єдине місце, де вам потрібно жити. (с) Джим Рон. Дякуємо за фото…», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Глюкоза стоїть на голові, жлегантно розставивши при этомноги. А оскільки дівчина була в короткому топі і білизна, було важко не помітити її розкішні форми. Про це жеговорят і її прихильники.
Волочкова раскорячилася прямо перед дзеркалом, відео вражає: «подвійний удар»
Мама Наташі Корольової вразила розпусним видом в міні-спідниці: "Яка гидота"
Вєрка Сердючка на Євробаченні 2020: новий хіт підірвав мережу, українці не змогли стриматися
Чемпіонка світу без сорому показала розкішне тіло: вік формам не перешкода
«Боже, які неймовірні форми», «Молодчинка», «ого, які форми», «так виглядає кайф», «які вигини, важко відірватися», «божественний вигляд», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, популярна російська виконавиця Глюкоза засвітила зайве під час відпочинку на пляжі.
«З днем народження, моя любов! Ти - подарунок долі ❤️ Люблю, твоя Муся», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Глюкоза позує разом зі своїм чоловіком в міні-бікіні, засвітивши на камеру татуювання на стегні. Ідеальні форми зірки стали причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«чарівна», «богиня», «прикольна тату», «Як мінімум – це красиво», «ось це ідеальні форми», «ого, я і не знав, що у вас там татушка», - пишуть вони.
Нагадаємо, відома російська співачка показала гарячі фото в купальнику: «Вогонь»
Як повідомляла Politeka, Глюкоза в еротичній позі глибоко Мережу в жах: «Так дружина повинна вдома зустрічати», фото
Також Politeka писала, що Глюкоза розповіла про смерть Децла: «Він був не потрібен»