Російська актриса Христина Асмус - дружина відомого коміка Гаріка Харламова - показала в мережі домашній кадр з дочкою

На знімку Христина красувалася з помітно підрослішалою донькою Анастасією. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

На новому опублікованому кадрі актриса і її дочка позують за столом, мама показово тримає вилку з їжею і годує дитину, та посміхається і ніжно дивиться на матір. У підписі до фотографії артистка заговорила про здорове харчування:

«Ми з Гаріком не дуже знайомі зі словами ЗСЖ, ПХ, безлактозне, безглютеновий і т. д. Але!!!!! @a_kharlamova_ їсть тільки здорову і корисну їжу з народження…». На столі видно, ймовірно, компот, салат і курячі відбивні або щось накшталт цього.

Мама і донька красувалися в світлих футболках і з розпущеним волоссям. Шанувальникам актриси і коміка Харламова дуже сподобався знімок, вони написали в коментарях, що кадр - "просто диво", а дівчинка - "копія мама", а хтось стверджує, що вона дуже схожа на Гаріка.

Відзначимо також, що у дитини є свій особистий аккаунт у Instagram, де розміщені яскраві фото дівчинки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Асмус потрапила до лікарні. Після тривалого скандалу, мабуть, організм російської артистки почав здавати.

Так на новому опублікованому фото актриса з'явилася перед публікою в піджаку з глибоким декольте і яскравим макіяжем, однак одразу ж відзначила для підписників, що фото не з режиму реального часу:

«Ні це фото, ні кілька моїх останніх постів не дуже мають відношення до того, що у мене зараз насправді відбувається ‍♀️ Я лежу в лікарні. Вже тиждень. Якась гостра бактерійна інфекція…», - пише Асмус.

Артистка відзначила, що вона в жахливому стані зараз і цілодобово перебуває під крапельницями і з температурою.

Шанувальники артистку, підтримали. Пишуть, щоб та трималася і видужувала скоріше.

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