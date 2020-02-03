Сама скандальна балерина ні дня не може прожити без нових фото

Епатажна балерина Анастасія Волочкова не упустила момент в черговий раз похвалитися квітами

Як передає Politeka.net, найскандальніша 44-річна російська співачка Анастасія Волочкова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим знімком, на якому вона прикрилася величезним букетом білих троянд.

На фото Волочкова позує у вітальні свого будинку. Одягнена знаменитість, як завжди зухвало: дуже короткий наряд демонструє її стрункі ноги, а волосся, за традицією, гладко зачесанны тому і зібрані в гульку.

Танцівниця на високих підборах тримає важкий букет квітів і при цьому не приховує свого щастя.

«Повертатися додому після спектаклю щасливою!😊 З букетом від коханого.🙏🌺», - підписала вона знімок.

Користувачі мережі, на жаль, не змогли відреагувати на нове фото артистки, так як з недавніх пір Волочкова закрила доступ до коментарів. Справа в тому, що епатажна співачка часто стає об'єктом насмішок, "цькування" і образ. Останньою краплею, мабуть, став її відпочинок на Новий рік у Таїланді.

Як повідомлялося раніше, російська балерина Анастасія Волочкова зізналася, що буде ретельно готуватися до свого весілля.

«На весілля запрошую усіх гостей мого дня народження! Запевняю вас, це буде дуже запам'ятовується подія. Я придумую завжди дуже цікаві заходи. Моя перша весілля була сьомого липня 2007 року — 07.07.07. Я люблю поєднання красивих чисел: 20.01.2020 я запросила гостей на святкування свого дня народження до часу 20.01. Тому дату весілля виберу теж красиву», - зазначила вона.

Крім того, Волочкова уточнила, що «моє перше весілля ніхто не перевершив».

«Я не маю на увазі масштаб, я кажу про вишукуваннях. У Санкт-Петербурзі свято було в Катерининському палаці, потім у Москві — в Юсуповському. Я тоді змінила п'ять суконь. А на новій весіллі чекайте сім», - підкреслила вона.

Нагадаємо, Волочкова оскандалилася букетами від коханого.

А ще Politeka писала, що Волочкова на дні народження публічно обласкала чужого чоловіка.

Також Politeka повідомляла, що Волочкова здивувала недбалим виглядом у власний день народження.