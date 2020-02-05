Співачка показала себе у незвичному для себе вбранні

Українська співачка Джамала опублікувала серію яскравих фото під час заняття спортом

Зірка з'явилася в чорних велосипедках і сміливому топі, пише Рoliteka.net. Артистка накинула плащ болотного кольору. Крім зазначеного одягу на Джамалі - кеди з білими смужками. Світлий манікюр завершив образ.

Волосся Джамали розвіялися під час бігу - на одному фото. Співачка дивиться вдалину, позаду неї видніється міст та зелені рослини.

На другому знімку Джмала ніби тікає від фотографа. Волосся закрило її обличчя.

На третьому фото Джамала біжить посміхаючись. Обличчя артистки так і сяє.

І на останньому кадрі радісна Джа знову тікає від фотографа, поглядаючи на нього через плече і чорне волосся.

Всі знімки із зіркою не тільки об'єднує її променистість, але і красива фігура. У артистки тонка талія, сталевий прес і пружні, рельєфні ноги.

В пості співачка розкрила, що готує для своїх шанувальників.

"Настрій - весна! Просто щаслива, що в п'ятницю порадую вас новою піснею і відео ❤️

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Як думаєте, з ким буде фіт?", - написала Джа.

За чотири години пост Джамали зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

"Дуже чекаємо!🔥", "Ой, це ви напевно так поспішайте до нас в Одесу🤗♥️🙏🏻", "З Маруф??? Це дует?", "Ви зробили мій день Джа❤️", "Ооо, нова пісня -це те, що нам потрібно ! 💗", "Джа дуже Круте виконання пісні Забирай. З Перших слів аж мурашки пішли по тілу. Люблю вашу творчість", "Вау ви такі хороші", "Люблю динамічний стиль фото😜", "З Оленою Альоною❤️❤️Чекаємо✴️", - написали користувачі мережі.

Раніше повідомлялося, що Джамала блиснула ідеальними формами під час сімейного відпочинку за кордоном.

Артистка позувала в одній джинсовій сорочці на тлі басейну. При цьому зірка ефектно вигнулась, демонструючи ідеальне і підтягнуте тіло.

Нагадаємо, Джамала постала в сукні і розповіла, що вже давно мріяла про відпочинок, але все ніяк не складалося. Зірка вже навіть зневірилася.

Все ж зоряному сімейству разом з малюком Еміром, вдалося вирвати і для себе декілька днів під пекучим сонцем.

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

Як повідомляла Politeka, епатажні Джамала і Alyona Alyona висолопили язики на камеру: "Дівчатка розривають..."

Також Politeka писала про те, що Джамала розповіла про нову вагітність: «Я зроблю перерву в кар'єрі».