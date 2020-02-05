Українська співачка Джамала опублікувала серію яскравих фото під час заняття спортом
Зірка з'явилася в чорних велосипедках і сміливому топі, пише Рoliteka.net. Артистка накинула плащ болотного кольору. Крім зазначеного одягу на Джамалі - кеди з білими смужками. Світлий манікюр завершив образ.
Волосся Джамали розвіялися під час бігу - на одному фото. Співачка дивиться вдалину, позаду неї видніється міст та зелені рослини.
На другому знімку Джмала ніби тікає від фотографа. Волосся закрило її обличчя.
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На третьому фото Джамала біжить посміхаючись. Обличчя артистки так і сяє.
І на останньому кадрі радісна Джа знову тікає від фотографа, поглядаючи на нього через плече і чорне волосся.
Всі знімки із зіркою не тільки об'єднує її променистість, але і красива фігура. У артистки тонка талія, сталевий прес і пружні, рельєфні ноги.
В пості співачка розкрила, що готує для своїх шанувальників.
"Настрій - весна! Просто щаслива, що в п'ятницю порадую вас новою піснею і відео ❤️
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Як думаєте, з ким буде фіт?", - написала Джа.
За чотири години пост Джамали зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.
"Дуже чекаємо!🔥", "Ой, це ви напевно так поспішайте до нас в Одесу🤗♥️🙏🏻", "З Маруф??? Це дует?", "Ви зробили мій день Джа❤️", "Ооо, нова пісня -це те, що нам потрібно ! 💗", "Джа дуже Круте виконання пісні Забирай. З Перших слів аж мурашки пішли по тілу. Люблю вашу творчість", "Вау ви такі хороші", "Люблю динамічний стиль фото😜", "З Оленою Альоною❤️❤️Чекаємо✴️", - написали користувачі мережі.
Раніше повідомлялося, що Джамала блиснула ідеальними формами під час сімейного відпочинку за кордоном.
Артистка позувала в одній джинсовій сорочці на тлі басейну. При цьому зірка ефектно вигнулась, демонструючи ідеальне і підтягнуте тіло.
Нагадаємо, Джамала постала в сукні і розповіла, що вже давно мріяла про відпочинок, але все ніяк не складалося. Зірка вже навіть зневірилася.
Все ж зоряному сімейству разом з малюком Еміром, вдалося вирвати і для себе декілька днів під пекучим сонцем.
Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».
Як повідомляла Politeka, епатажні Джамала і Alyona Alyona висолопили язики на камеру: "Дівчатка розривають..."
Також Politeka писала про те, що Джамала розповіла про нову вагітність: «Я зроблю перерву в кар'єрі».