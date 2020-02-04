Чоловік російської співачки Наташі Корольової Тарзан показав шанувальникам дуже незвичайний наряд

Фото в костюмі шоумен і стриптизер Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан, опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку він зображений в обтягуючих лосинах і кофті з малюнком машинного механізму. Тканина костюма не дуже щільна, тому місцями світиться. Особливо це помітно на мускулистом тілі Тарзана.

«Киберорганізм», - підписав фото чоловік.

Шанувальники Сергія з захопленням сприйняли новий костюм стриптизера.

«Майстер маскування) я прийняла вас за статую, не відразу розглянула», «Огонь... прям музейний експонат», «Ось це маникен, подумала я, ось це збоченець хтось.... а потім зрозуміла, що це наш Тарзан в образі», «50 відтінків Сірого)) (у сенсі Серьоги)», «Ну все, тепер ще маслянку з викруткою при собі тягати доведеться», - пишуть користувачі мережі.

Деякі шанувальники звернули увагу, що костюм Глушко чимось схожий на костюм російської співачки Лоліти, в якому вона з'являлася на публіці.

«Лоліти поруч не вистачає в такому ж трико)», «У Лоліти костюмчик позичили?», «У вас з Лолітою один костюмер», «Жесть» - зазначили фоловерів.

За короткий час фотографія встигла набрати понад 1300 лайків. До речі, дружина Глушка Наташа Корольова теж не стрималася і поставила лайк під фото.

Відзначимо, що Сергію Глушку 49 років, але він досі бере участь в еротичних шоу. Завдяки шлюбу з Наташею Корольовою він став дуже відомим і сьогодні на шоу з його ім'ям приходять сотні людей. Як відомо, Глушко пишається своєю зовнішністю, тому регулярно публікує відверті знімки у своєму блозі.

До речі, спільному сину Корольової і Тарзана вже виповнилося 17 років. Він займається музикою і вже встиг прославитися завдяки відносинам з учасницею Дом-2, яка старша за нього на кілька років.

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