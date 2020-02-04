Відома українська модель Анастасія Субота, "Міс Україна Всесвіт 2019", показала нові фото з чорно-білій фотосесії

На фото Субота позує в капелюсі і пишній сукні з величезним декольте. Можна зауважити, що вона в цей раз забула про білизну. На першому фото Анастасія позує більш великим планом із зав'язаним бантом на шиї. На другому знімку її зняли по коліна і можна оцінити фігуру моделі. Образ Субота доповнила сережками у вигляді кілець. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 100 лайків і встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Дуже красива", "Вам дуже йде цей образ", "Люблю це".

Раніше ми повідомляли, що відома українська модель Анастасія Субота, "Міс Україна Всесвіт 2019", показала себе в новому яскравому образі.

На фото Анастасія позує в чорному сукні і великий капелюсі. По фону можна зрозуміти, що Субота брала участь у показі мод. Модель на знімку була без білизни і завдяки глибокому декольте можна оцінити форми дівчата.

Повідомлялося, Анастасія Субота представить Україну в США на міжнародному конкурсі Міс Всесвіт.

Модель напередодні заокеанської подорожі розповіла українцям і шанувальникам по всьому світу про хвороби і життєвих труднощах.

Коли-то мати тепер уже зоряної красуні переживала депресію-за можливого тоді розлучення з чоловіком. Тоді, по суті, ще дитина пішов на «недитячі» заробітки - Анастасія Субота відправилася працювати в Китай і після тривалих праць змогла з матір'ю разом накопичити на квартиру під Києвом:

«Це був дуже важкий час, ми спали удвох на надувному матраці. Я припинила спілкування з батьком, і це тривало два роки. Постійно курсували між Україною і Китаєм, ні про яке особисте життя і мови не було. Було таке шалене напруження, зрештою, мої нерви не витримали», - зізналася модель.

Нагадаємо, Міс Україна Всесвіт похвалилася своїми достоїнствами в тонкій сіточці

А ще Politeka писала, що Міс Україна Всесвіт показала своє багатство в мереживах

Також Politeka повідомляла, что Міс Україна Всесвіт налякала фігурою в "невидимому" вбранні



