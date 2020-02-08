Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі на перший погляд здається ідеальною, але насправді не все так просто

ЗМІ повідомляють, що у зірки не все в порядку з психікою, вона періодично впадає в депресії.

Чому ж знаменитість не можна вважати бездоганною? Поговоримо далі, пишет sm-news.ru.

Перше - Джолі дуже цілеспрямована і завжди домагається свого. Крім того, вона бажає абсолютно всі контролювати. Кажуть, Енджі ретельно стежить за новинами про себе, адже думає, що саме вона вирішує, які інформація і фото потраплять на очі громадськості.

Друге - у актриси було дивне минуле. Зараз її образ опрацьований, і Анджеліна створює собі образ милої жінки, сфокусованій на сім'ї. Однак це всього лише образ, за яким прихована пихата істота, що має настільки величезну владу, що по праву вважається найвпливовішою жінкою в Голлівуді. Хоча і режисери не дуже люблять з нею працювати через складності.

І третє - у Джолі відсутній акторський талант. Найбільш вдалі ролі, ймовірно, це биографиічні фільми, які мають безпосереднє відношення до її минулого життя: «Перерване життя», «Джіа».

Нагадаємо, Анджеліна Джолі далеко не так успішна, як її екс-чоловік Бред Пітт. Хоча актриса всіляко намагалася очорнити репутацію колишнього, щоб виглядати на його фоні бездоганною. Тому, дізнаючись про успішність колишнього коханого Джолі дуже незадоволена.

Бред був набагато мудріше після розставання з дружиною. Чоловік не знаходив собі виправдання і не хотів перекладати провину на Енджі.

Нагадаємо також, що з'явилися чутки, як Джолі вдалося спокусити Бреда Пітта. Під час зйомок "Містера і Місіс Сміт" артистка зняла з себе білизну під час однієї зі сцен. Загалом, Джолі активно фліртувала і у неї вийшло увести Пітта з сім'ї.

Раніше ми писали, що Джолі зняли разом з донькою Вів'єн. Обидві вигулювали своїх великих псів.

Для прогулянки Джолі вибрала білу, схожу на шовкову, блузу, а також чорні пальто й штани. Завершували образ зірки балетки тілесного кольору і великі окуляри. Важко було не помітити глибоке декольте вбрання, яке підкреслило груди артистки.

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