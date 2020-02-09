Батьки не можуть на них нарадуватися

В мережі показали, як виглядають сурогатні діти відомих російських артистів

Примадонна російської естради Алла Пугачова і її чоловік Максим Галкін стали батьками у вересні 2013 року.

Зіркова пара скористалася послугами сурогатної матері, яка народила їм двійню. На момент народження сина і дочки Пугачової було 64 роки, а Максиму Галкіну — 37.

Як зізнався шоумен, він з дружиною не був знайомий з жінкою особисто. Вона також не знала для кого народжує, адже все було в умовах повної анонімності.

Зараз двійнята Ліза і Гаррі здобули популярність нарівні з їх батьками. Пугачова і Галкін дуже пишаються успіхами своїх дітей і діляться новинами з їх життя зі своїми шанувальниками.

Поп-співак Філіп Кіркоров не приховує, що скористався послугами сурогатних матерів. Дочка Алла-Вікторія з'явилася на світ у листопаді 2011, син Мартін-Крістіан – у червні 2012.

Сурогатні діти епатажного артиста, звичайно, стали приводом для різних пліток і пересудів, однак сам Кіркроров не звертає на це уваги. Зараз він - щасливий батько, який прагне дати своїм дітям найкраще.

Ще одним щасливим батьком став співак Сергій Лазарєв.

На початку жовтня минулого року артист вперше розповів, що у нього є дочка. Народження сина Микити він приховував два з половиною роки. Діти Лазарєва також з'явилися на світ від сурогатних матерів.

Раніше ми писали, російський гуморист Максим Галкін розчулив мережа забавним знімком зі своєю дочкою.

Фотографія зроблена, по всій видимості ще влітку, так як сам Максим позує без одягу, а його 6-річна дочка Ліза сарафанчике. В кадрі 43-річний шоумен весело посміхається, а мала скорчила забавну пику. Видно, що батько з дочкою дуже весело проводять час.

«Донька найкращого тата 😍», - йдеться у підписі до світлини.

Нагадаємо, Галкін показав, як треба це робити з дитиною.

Як повідомляла Politeka, 5-річна дочка Примадонни випадково видала сімейну таємницю.

Також Politeka писала, Лазарєва з шикарною блондинкою застали в самий незручний момент, фото облетіло мережу: "Жахливо, що..."