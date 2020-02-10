Це дуже гаряче!

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників відвертим знімком в прозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на знімку Никитюк позує в напівпрозорому вбранні, який повністю оголює верх. Поверх нього зірка накинула піджак, однак скромніше від цього не стала.

Як можна помітити, жінка-стиліст приміряла їй взуття. А оскільки кадри телеведуча викинула в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості висловитися про ідеальному тілі кумира.

Як повідомлялося раніше, телеведуча Леся Нікітюк поділилася в мережі дуже відвертим знімком

32-річна зірка завоювала любов телеглядачів своїм почуттям гумору і вміло підігріває інтерес до себе смішними відео. Проте останнім часом Никитюк все частіше радує шанувальників фотографіями в купальниках, демонструючи фігуру.

Але і цього дівчині здалося мало, вона вирішила підвищити градус кипіння на своїй сторінці поділилася дуже відвертим кадром.

Ведуча виклала знімок, на якому позує, сидячи на ліжку в одних чоботях-легінсах на шпильці. Леся взяла таку позу, що оголена груди закрита рукою.

«Вогонь», «Які довгі ноги», «Тигриця», «Красуня така, що…», «оу, травень) Дівчина, обережніше будь ласка», «Це якийсь шок контент», «Гарна», – пишуть під фото. Серед коментаторів – і Даша Астаф'єва, відома любов'ю до відвертих фото і власниця розкішної фігури.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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