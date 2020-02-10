34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра" зайняла одне з суддівських місць під час кастингу на конкурс краси "Міс Росія-2020"

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася кадрами події у своєму мікроблозі в Instagram. Котова, ніби Барбі, з'явилася в яскравому рожевому кольорі. На артистці піджак соковитого відтінку, який вигідно підкреслив зону декольте, від якої неможливо відвести погляд. Ідеальна укладка і яскравий макіяж доповнили образ.

Зазначимо, це не перший досвід участі в конкурсах краси для Котової, адже вона сама не те що брала участь, а навіть перемогла. Так, співачка стала "Міс Росія" в 2006 році.

"Вчора в сторіс показала процес кастингу на конкурс «Міс Росія 2020» @miss_russia_org. Впливати на долю людини, на його самооцінку і майбутнє, сидячи в журі, завжди не менш складно, ніж брати участь у конкурсах краси. ❤

Добре, що з красивим образом, з розбором косметички, з розумінням свого кольоротипу нам завжди можуть допомогти професіонали. Тому, поки мені робили макіяж і укладку, ми з дівчатками з салону придумали, як допомогти іншим дівчатам в б'юті-питання! У салоні відбудеться корисний ефір, на якому вони визначать кольоротип і підберуть косметику для однієї з бажаючих!", - підписала фото Котова.

Шанувальники засипали артистку компліментами, запитуючи, чи не хоче вона знову взяти участь у конкурсі краси.

"Красуня моя, тобі хоч знову на конкурс! Ти тільки гарнішаєш."

"Ви сама Міс Росія-2020😍"

"Тетяно ,а чому ти не береш участь?"

"Ну яка ж лялька слів немає, чиста енергетика ❤️"

"Хто ця чарівна жінка 🔥"

"яка смачненька"

Раніше ми повідомляли, Котова спокусила шанувальників зовнішнім виглядом в прозорій кофтинці. Дівчина заговорила про те, що означає бути дорослим.

"У кожного рано чи пізно настає момент, коли ти не намагаєшся комусь догодити і щось довести. Коли ти не хочеш бути краще тільки заради або для когось. Коли подобається тільки те, що любиш, без несподіваних рухів і появ, без порушених планів і графіків. 💔"

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