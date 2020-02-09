Відома українська співачка Анастасія Кумейко, екс-солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала новий образ на фоні штор

цього разу Кумейко показала себе у чорному боді, яке добре підкреслило стегна Анастасії. Співачка виставила груди вперед і вийшла досить цікава позиція. Можна відразу зауважити, що артистка стоїть боса на підвіконні між штор. Знімок вийшов дуже ніжним і мотивуючим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже дві тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Це прям дуже", "З Настею кожен день райським буде", "Завжди вам раді".

Раніше ми повідомляли, що співачка Анастасія Кумейко, яка раніше була солісткою групи Nikita, порадувала шанувальників шпагатом в повітрі.

«Головне не губитися в непередбачених ситуаціях», – вона підписала відео, додавши хештег «мої штори – мої правила».

Уточнимо, що на знімку Кумейко в напівпрозорому чорному облягаючому костюмі займається йогою в повітрі, демонструючи ідеальне тіло і розтяжку. Її груди буквально вивалюється з тонкої тканини. Також на опублікованих кадрах співачки та ді-джей засвітилася без макіяжу, не рахуючи татуажу брів.

Повідомлялося, що виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, засвітила ідеальне тіло в одному халаті.

«Ну привіт!», - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як Кумейко в одному халаті елегантно танцює на камеру, демонструючи розкішні форми. Особа зірка вирішила прикрити очками різної форми, які міняла по черзі.

Звернемо увагу, що, незважаючи на грайливий танець, шанувальники Кумейко не коментували витівку зірки, хоча й активно лайкали її.

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