Вночі 10 лютого пройшла церемонія нагородження премії "Оскар"

Яскравий захід щороку здатний здивувати глядачів, пише Politeka.net. У цьому році в номінації "Краща актриса" виграла Рене Зеллвегер.

Зірки зіграла в біографічній драмі "Джуді", режисера Руперта Гулда. Фільм розповідає про американську актрису і співачку Джуді Гарленд.

Для виходу зірка вибрала довге біле плаття з одним рукавом. Нарял відкрив плече зірки. Сукня підкреслила красиву фігуру артистки. Завершили образ аксесуари і проста зачіска.

В честь перемоги Рене, давайте згадаємо, як артистка змінювалася з роками.

На початку кар'єри Зеллвегер виглядала милою і простою дівчинкою з довгим волоссям, як і більшість початківців-актрис. Однак у 2000 році зірка зробила каре з прямою чолкою.

У 2002 році волосся стало ще коротше, члка зникла, а відтінок змінився на пшеничний.

У 2004 році вона перефарбувалася в брюнетку, а у 2005 - у світло-каштановий відтінок. У цей період часу Рене довелося набирати вагу заради ролі у фільмі «Щоденник Бріджит Джонс». Тоді зірка набрала 15 кілограмів, проте потім довелося стрімко худнути.

Через два роки Зеллвегер повернулася до блонду. Дівчина непомітно фарбується і виглядає чудово.

У 2008 році Рене вибрала стрижку боб з рваними кінцями. З часом знаменитість знову повернулася до довгих локоныв і натурального кольору волосся.

Восени 2014 року Рене Зеллвегер кардинально змінила зовнішність, шанувальники не могли її пізнати. Люди стали говорити, що зірка скористалася послугами пластичних хірургів.

Нагадаємо, премію "Оскар" за "Кращий фільм" отримала картина "Паразити".

Кращим актором став Хоакін Фенікс за гру у фільмі "Джокер".

Кращим актором другого плану став Бред Пітт за роль у фільмі "Одного разу... в Голлівуді".

Раніше ми писали, що сотні голлівудських зірок відвідали щорічну церемонію вручення премії BAFTA, яку часто називають генеральною репетицією «Оскара».

Захід пройшов у Лондоні, 2 лютого. На червоній доріжці засвітилися Рене Зеллвергер, Скарлетт Йоханссон, Аль Пачіно та інші зірки.

Нагадаємо, хто з акторів номінований на Оскар : фото голлівудських красунчиків.

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