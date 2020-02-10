Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалившись своїм новим виступом і тренуванням.

Проте безліч гнівних слів на її адресу змусили артистку призупинити активність недоброзичливців і піти на крайній захід. На додаток, на її сторінці з'явилося ще і відео, в якому вона заявила, що приховає коментарі, щоб позбутися зла на свою адресу, хоча іноді і ігнорує власну заборону і відновлює доступ.

В цей раз вона вирішила показати себе під час привітання Лоли - співробітниці, яка вже багато років допомагає балерині по дому. При цьому сама артистка заявила в підпису, що це культурний шок, адже Лола є молодою мамою і нещодавно народила малюка. Тим не менш, по поверненню Лола піднесла Анастасії подарунок - її улюблені квіти.

«Про Боже 🙄,привід напитися 🤦🏻‍♀️таджики і Волочкова!», «Народила Лола а квіти вам?!», «Не вивчила вона що, що ви любите білі», «Настя...! Чому ви при зустрічі,щоб там нібило народження концерти гості реклама всіх обіймаєте , з етикету негарно так робити , на мою думку , якщо я не права , напишіть мені , буду дуже рада !! А поговорити........», «Як завжди напівгола. Добре хоч прикрилася рушником. І вже при лягала неабияк», – пишуть користувачі.

Варто відзначити, хоча зірка дотримується правил здорового харчування, як сама раніше розповіла, це мало допомагає її зовнішнього вигляду:

«Я фанат свіжої зеленої їжі і натуральних продуктів! В мою продуктовий кошик входять овочі і багато зелені: Айсберг, Романо, Селера, цибуля Порей, базилік. Обов'язково білки, які я їм вигляді курячого філе, перепелиних і курячих яєц. Молочку я майже не вживаю, але пару шматочків благородного сиру, завжди присутні в моєму раціоні», – расскзаала Анастасія.

До речі, останні знімки зірки стали тому подтвержеднием - артистка виглядала втомленою і зовсім не такий, як без макіяжу, яким часто хвалиться.

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