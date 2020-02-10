Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями
Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото, пише Politeka.
Україну накриє шторм, понеділок буде "пекельним": синоптики попередили про небезпеку
Гаряча дочка Потапа без одягу показала себе після душу: "в одних шкарпетках"
Дружина Комарова в міні-спідниці вирішила похвалитися не тільки красою, фото: "Як же чоловікові пощастило"
Гаряча брюнетка з "Кварталу 95" посвітила тілом без білизни: "Справжня краса"
Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжної Буковеля.
Після артистка здивувала знімком, заявивши тим самим, що повернулася додому, в Київ з сонячних Еміратів, і поділилася новими кадрами. У п'ятницю ведуча представила пикатное фото, з'явившись перед шанувальниками в одному комбінезоні, ледь прикривав її гідність. Однак, щоб підігріти інтригу, Леся вирішила доповнити кадр іншим чином, для порівняння.
На наступному фото, опублікованому в понеділок, зірка показала себе у звичайному образі, без макіяжу і купою пакетів в руці, а щоб приклад двох нарядів був більш показовим, Никитюк показала колаж зі знімків в Instagram кілька годин тому.
«Понеділок-П'ятниця😆 Всім хорошою тижня!», – жартівливо підписала новий колаж Леся в Instagram. Шанувальники у свою чергу написали безліч різних коментарів, оцінивши жарт кумира.
І поки Леся радує кадрами з дому, на фан-акаунтах зірки активно згадують її кращі кадри з відпустки. Одним з таких, на думку користувачів, став знімок, який зірка виставила вночі в розділі Сторі.
Особливу увагу шанувальників привернув кадр в неонової обробці. В якому Леся постала не в звичному образі яскравої блондинки, а з салатовими волоссям. У фан-акаунті Леся можна також помітити питання: "Який колір зірці йде більше?".
Під постом фанати почали міркувати, з яким відтінком Леся б виглядала привабливіше.
Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.
Як повідомляла Politeka, Никитюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді: "Я всім співчуваю...".
Також Politeka писала, що Никитюк здивувала виглядом, засвітившись в ресторані: "Сумую за..."