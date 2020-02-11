Онука української співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, з'явилася в стильному образі

Красуня позувала в коричневому светрі з рукавами кльош, пише Politeka.net.

Дівчина просто зачаровує своєю красою. Соня розпустила довге світле волосся і подивилася в камеру.

На обличчі внучки Ротару - рожеві тіні і такого відтінку блиск. Краса ідеально підкреслена макіяжем. Особливо погляд приваблюють красиві зелені очі Соні.

Дівчина посміхнулася, піднявши одну брову. Соня просто сама бездоганність.

За годину публікація красуні зібрала понад 4000 лайків та багато коментарів, більшість з яких складалися зі смайликів, але були текстові повідомлення.

"Клас", "От. Без чолки краще", "Небезпечна", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Соня знаходиться в США на навчанні, звідки і публікує різні пости. Крім того, відомо, що дівчина є моделлю і співачкою. Вона вже записала кілька композицій.

Раніше ми писали, що Соня Євдокименко взяла участь у зйомці на Манхеттені.

На фото Софія в стильному костюмі в гусячу лапку позує на тлі красивих будівель.

Користувачам мережі припала до смаку нова зйомка Софії. Фотографії всього за півгодини зібрали понад 500 лайків. Коментатори засипали дівчину компліментами.

Нагадаємо, внучка Ротару позувала, поклавши одну ногу на іншу і розкинувши руки. Незважаючи на те, що дівчина одягнена у дуже строгий костюм, вона виглядає привабливо.

Один з шанувальників звернув увагу на те, що Соня схожа на голлівудську зірку.

«Шерон Стоун в молодості», - написав фолловер, натякаючи на той факт, що дівчина сидить в позі, схожою на позу Стоун у фільмі «Основний інстинкт».

Раніше повідомлялося, що Соня Євдокименко постала на вулицях Нью-Йорка в ніжному та затишному вбранні.

На ній був в'язаний светр чорного кольору та спідниця з тонкої тканини блідо-рожевого відтінку. Волосся Софії розтріпав вітер, а на обличчі мінімум косметики.

Нагадаємо також, що Соня Євдокименко в 10-хвилинному ролику розповіла, чим вона займається протягом дня. Вона показала тренажерний зал і кафешки.

«Я так обожнюю Нью-Йорк, спасибі за його атмосферу в твоєму відео!», - написала онука Ротару.

Нагадаємо, що внучка Ротару здалася ненафарбованою, кадри вражають: «це не особа, а…».

А ще Politeka писала, що юна онука Ротару похвалилася розкішним тілом: "Не можу відірвати очей".

Також Politeka повідомляла, що Софія Євдокименко показала, як розважається у Нью-Йорку: «Я обожнюю..».