Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала домашнє фото

На фото Гузь позує в чорному толстовці або кофту. Вона трохи розставила ноги і одну руку сховала між ними. Леоніла вирішила не одягати взуття і залишила ноги зовсім без одягу. Волосся модель залишила розпущеним. Гузь в цей раз сиділа на чомусь під сходами. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Будинку", - коротко підписала знімок Леоніла, зазначивши, що вона зараз у столиці України - Києві. Відомо, що до цього модель відпочивала в Іспанії, звідки активно публікувала фотографії.

Фанати встигли поставити більше тисячі лайків і написали багато коментарів, в яких відзначали красу Гузь смайликами вогню, космосу, закоханості і іншими.

Раніше ми повідомляли, що відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала новий кадр з відпочинку в Іспанії.

На фото Леоніла позує в сукні. Іншого одягу на моделі не видно. Гузь в цей раз вирішила показати себе з розпущеним волоссям, які були спереду. Вона сиділа на зеленому дивані, що стояв біля стіни. На тлі можна побачити рослинність. Відомо, що Леоніла зараз відпочиває в Іспанії.

"З крайності в крайність. Майже без макіяжу", - написала під фото Гузь.

Повідомлялося, що володарка титулу "Міс Україна 2018" продемонструвала новий відвертий образ.

Леонілі Гузь, за її словами, виповнився 21 рік, і з цього приводу вона вирішила показати широкій публіці фото, де красується в шкіряному костюмі. При всьому при цьому, артистка засвітила нижню білизну на фото - в кадрі воно виглядало, як запланований елемент зухвалого образу моделі.

Леоніла позує в урбаністичній обстановці - на залізній драбині, її волосся розпущене, а сама модель, не посміхаючись, дивиться в камеру.

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