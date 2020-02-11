Стало відомо про стан здоров'я російської зірки МакЅим, яка вирішила піти з великої сцени
Про це в ефірі ток-шоу на російському телеканалі розповіла продюсер артистки Маргарита Соколова, передає Politeka.net.
За її словами, співачка МакЅим все ще перебуває в медичному закладі.
На жаль, фахівці поки дають невтішні прогнози щодо стану здоров'я російської зірки, і не рекомендують МакЅим повертатися на велику сцену.
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"У неї головні болі, болять ноги, болить голова, безсоння. Неврологи кажуть, що це посттравматичний синдром", — вперше озвучила діагноз Маргарита Соколова.
Вона також розповіла, що медики радять російській зірці спрямувати всі свої сили і увагу на лікування.
Соколова також прокоментувала чутки про можливе відновлення кар'єри МакЅим.
"Якщо вона буде відчувати сили, буде нормально спати і буде добре себе почувати, то коли-небудь вона знову вийде на сцену. Якщо все це буде у млявій формі, то вона цим займатися не буде", – сказала вона в ефірі ток-шоу на федеральному російському телеканалі.
Раніше ми розповідали про те, що популярну російську співачку МакЅим госпіталізували в лікарню. Як розповіла її продюсер, російська зірка МакЅим залишає велику сцену через проблеми зі здоров'ям.
Вона також додала, що через рішення зірки всі заплановані концерти будуть скасовані, і попросила прихильників з розумінням поставитися до цього.
«В якості невеликого розради додам, що реліз обіцяного нового треку МакЅим «Відданим» обов'язково відбудеться, і ви почуєте його найближчим часом», — резюмувала менеджер співачки МакЅим в своєму Instagram.
Пізніше російська ясновидиця розповіла, коли зірка МакЅим зможе повернутися на сцену.
"Так, дійсно, проблема зі здоров'ям є. Не можу сказати, що алкоголь є причиною її хвороби. Швидше за все, він іноді з'являється як засіб зняти напругу і відволіктися від ситуації. Що стосується її здоров'я, то все можна вирішити, просто необхідно займатися цим і ретельно стежити за ситуацією", – наголосила вона в коментарі журналістам.
Абравітова також спробувала припустити, чому російській зірці МакЅим в даний момент нелегко.
"Карти говорять про те, що зараз вона переживає складний період, але це на даний момент. Тут і сімейні негаразди, і здоров'я – моральне і фізичне виснаження. Всі ці фактори навалилися на неї і просто перекрили дихання", - стверджує ясновидиця.
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