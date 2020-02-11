У Білорусі повним ходом йдуть зйомки 7 сезону улюбленого українцями серіалу "Свати"

Як передає Politeka.net, в Instagram з'явилися барвисті фото зі зйомок. По кадрам можна зрозуміти, про що буде йти мова: судячи по всьому, серія над якою працювала команда, присвячена Масниці. Головні герої телешоу Іван та Валентина Будько, яких грають актори Федір Добронравов і Тетяна Кравченко позують в неймовірних нарядах, з яскравими гримом на обличчі. Не відстають від них і інші актори.

"Невже коли-небудь вийде 7 сезон? Вже не віриться", - пишуть у коментарях під фото.

Нагадаємо, сьомий сезон став найбільш очікуваним за весь час існування "Сватів". Справа в тому, що шостий сезон вийшов ще в 2013 році, після чого зйомки припинилися (Добронравов засвітився у скандалі, підтримавши анексію Криму Росією) - з тих пір подальша доля серіалу була покрита таємницею.

Численні фанати закидали "Студію Квартал 95" проханнями продовжити роботу. У 2017 році з'явилася інформація, що серіал все ж не будуть закривати, а знімальна команда перебралася в Білорусь. Тим не менш старт сьомого сезону, як і раніше затягувався. І ось, нарешті, на початку 2020 року зйомки поновилися. Зазначається, що актори будуть працювати в лютому, а потім зроблять перерву до травня.

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося спільне фото Тетяни Кравченко з її серіальною "онукою" Уляною Іващенко і "дочкою" Інною Королевою. Фанати прийшли в невимовний захват, побачивши популярну "сімейку" в зборі. Актриси прибули в Білорусь в селище під Мінськом, де в будинку Віктора та Світлани Празецьких продовжують знімати "Сватів".

Також ми розповідали про те, що знімальна група підготувала штучний сніг - заради зимових серій. Але природа вирішила взяти все в свої руки, й не встигли вони приступити до роботи, як випали справжні опади, що не могло не ускладнити процес. Господиня будинку Світлана Празецька розповіла, що погодні умови складні – на вулиці бруд і холод. До того ж, знімальна група ледве поміщається в будинку. Вона зазначила, що намагається допомагати їм як може, готує чай і бутерброди.

Нагадаємо, доля "Сватів" вирішена, російська зірка видала всю правду.

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" зняла з себе все зайве заради пікантній фотосесії.