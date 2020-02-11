37-річна Анжеліка, кохана російського коміка Олександра Ревви (що виступає в Comedy Club як Артур Пирожков), без тіні збентеження порадувала шанувальників пікантними знімками

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжими кадрами, на яких постала в яскравому вбранні. На ній комбінезон чорного кольору, що вигідно підкреслив струнку фігуру. Анжеліка вирішила додати спокусливу "родзинку", не надівши спідньої білизни. Від зони декольте неможливо відвести погляд.

Красуня розпустила волосся і підкреслила очі смокі-макіяжем. Серед прикрас та аксесуарів на її руці красується тільки годинник.

Большість користувачів мережі прийшли в повний захват, засипавши Анжеліку компліментами. Правда, знайшлися деякі, хто звинуватив її в зайвому фотошопі, а також запідозрив, що вона зверталася за допомогою до пластичних хірургів.

"карколомне фото👍"

"Нереально красива ❤️"

"Королева👸Підходить своєму чоловікові королю Артуру🔥"

"Давно такої краси в такій потужній фотосесії не бачив"

"Така мила ❤🔥"

"Лялечка,приємно дивитися😘"

"Руки в рукавичках , не вдале фото"

"Хороший пластичний хірург у пари )))після фото до і після цієї дівчини....вже не цікаво ...а от пластичному хірургу браво ....дружина пирожкова ,без образ будь ласка 😉"

Зазначимо, зірка «Comedy Club» Олександр Ревва познайомився зі спекотною блондинкою Анжелікою в далекому 2005 році в нічному клубі. Через два роки пара розписалася. Нині вони виховують двох дочок Алісу і Амелі.

Анжеліка не схильна афішувати своє особисте життя. Однак, про неї відомо, що по батьку вона вірменка, закінчила університет за спеціальністю «готельний і туристичний бізнес». Деякий час працювала за кордоном і будувала кар'єру. Але після весілля повністю присвятила себе сім'ї. Анжеліка займається дітьми, господарством, але себе красуня не закинула - доказом є її численні чудові знімки в соцмережі.

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