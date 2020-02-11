37-річна Анжеліка, кохана російського коміка Олександра Ревви (що виступає в Comedy Club як Артур Пирожков), без тіні збентеження порадувала шанувальників пікантними знімками
Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжими кадрами, на яких постала в яскравому вбранні. На ній комбінезон чорного кольору, що вигідно підкреслив струнку фігуру. Анжеліка вирішила додати спокусливу "родзинку", не надівши спідньої білизни. Від зони декольте неможливо відвести погляд.
Пугачова та Лобода потрапили у жахливу НП в Москві, все в диму, почалася тиснява: кадри з місця
Дантес ошелешив інтимним фото в ліжку, Дорофєєва і Каменських не стрималися: «Перебір»
Восьмирічна донька Кіркорова вразила зовнішністю, особисте фото: «ось це так розкіш»
Безсоромна Чехова блиснула формами в крихітному купальнику: Позаздрить навіть Кардаш'ян
Красуня розпустила волосся і підкреслила очі смокі-макіяжем. Серед прикрас та аксесуарів на її руці красується тільки годинник.
Большість користувачів мережі прийшли в повний захват, засипавши Анжеліку компліментами. Правда, знайшлися деякі, хто звинуватив її в зайвому фотошопі, а також запідозрив, що вона зверталася за допомогою до пластичних хірургів.
"карколомне фото👍"
"Нереально красива ❤️"
"Королева👸Підходить своєму чоловікові королю Артуру🔥"
"Давно такої краси в такій потужній фотосесії не бачив"
"Така мила ❤🔥"
"Лялечка,приємно дивитися😘"
"Руки в рукавичках , не вдале фото"
"Хороший пластичний хірург у пари )))після фото до і після цієї дівчини....вже не цікаво ...а от пластичному хірургу браво ....дружина пирожкова ,без образ будь ласка 😉"
Зазначимо, зірка «Comedy Club» Олександр Ревва познайомився зі спекотною блондинкою Анжелікою в далекому 2005 році в нічному клубі. Через два роки пара розписалася. Нині вони виховують двох дочок Алісу і Амелі.
Анжеліка не схильна афішувати своє особисте життя. Однак, про неї відомо, що по батьку вона вірменка, закінчила університет за спеціальністю «готельний і туристичний бізнес». Деякий час працювала за кордоном і будувала кар'єру. Але після весілля повністю присвятила себе сім'ї. Анжеліка займається дітьми, господарством, але себе красуня не закинула - доказом є її численні чудові знімки в соцмережі.
Нагадаємо, вагітна Кравець не втрималася й розповіла про пікантному захоплення чоловіка: "Я не забороняю..."
Також Politeka писала, що Харламов нищівно розмазав Соловйова, з'явилося яскраве відео: "Вечірній мудо..."