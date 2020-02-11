Світлана Лобода вперше перервала мовчання після термінової евакуації з московського кінотеатру, де розгорілася пожежа

Популярна українська співачка вже давно міцно закріпилася в Росії і тепер найчастіше працює там. Напередодні з нею сталася НП у Москві. Так, Лобода була однією з зірок, які відвідали прем'єру російського фільму «Лід 2» у кінотеатрі «Жовтень». Приватний показ було несподівано перервано, коли в кінотеатрі сталося задимлення. Тоді всіх присутніх терміново вивели із залу.

Як повідомляє Politeka, 11 лютого співачка розповіла про подію на своїй сторінці в Instagram. Так, Лобода поділилася фотографією зі своїми подругами, зробленою в кінотеатрі, судячи з усього, ще до показу. На ній Лобода, продюсер Нателла Крапівіна і бізнесвумен на ім'я Лінда позують в суворих брючних костюмах і посміхаються.

Втім, підпис поста виявився не дуже радісним.

«Кіно Доміно... евакуація!!», - підписала знімок Лобода.

Її прихильники, у свою чергу, зраділи тому, що співачка в порядку.

«Добре, що все добре скінчилося. Бомбезні красуні», «У вас як завжди весело. Навіть фільм не подивитися спокійно. Красуні», «Класно подивилися фільм», «Посміхайтеся так частіше, вам дуже йде», «Ох Свєто Свєто, ти як завжди вогонь, найпрекрасніша», «Головне, що зараз все добре», «Лобода вже стала, що голова на ніжках!!!!!з цією худобою всі пропорції тіла втратила, моторошне видовище», - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що в Росії на прем'єрі фільму «Лід-2», де були присутні Алла Пугачова, Світлана Лобода та інші зірки, почалася раптова евакуація.

НП сталася в понеділок, 10 лютого, в московському кінотеатрі «Жовтень», де проходила прем'єра нового фільму. Як повідомляється в мережі, під час кінопоказу почалася несподівана евакуація. Як стало відомо, її причиною стало задимлення в кінотеатрі.

Під час евакуації в залі виникла тиснява і паніка. При цьому за іншими даними, відвідувачів швидко і організовано вивели із залу.

Пізніше в російському МНС підтвердили, що сталося коротке замикання з подальшим загорянням. Втім, воно було незначним, і вогонь змогли загасити самі співробітники кінотеатру ще до приїзду пожежників.

Нагадаємо, Пугачова і Лобода потрапили у жахливу НП в Москві, все в диму, почалася тиснява.

Як повідомляла Politeka, Лобода показала, що ховає під спідницею, задерши ногу на сходах.

Також Politeka писала, що Лобода вбила незвичайною зміною іміджу: "Така худа, просто неможливо".