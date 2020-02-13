14 лютого пари відзначають день Святого Валентина, не виключенням є подружжя принц Вільям і Кейт Міддлтон

Як виявилося принц - великий романтик. Чоловік намагається здивувати дружину, навіть після довгих років спільного життя.

Зараз онук королеви готує для Кейт романтичне свято. Королівський експерт Кеті Ніколл впевнена, що герцог Кембриджський готує для подружжя щось особливе, щоб Кейт Міддлтон відчула себе не такою як всі в День всіх закоханих, пише РБК.

За традицією, Вільям балує дружину романтичною вечерею в їх улюбленому італійському ресторані в Лондоні. Однак усамітнитися парі дуже важко, адже зараз увага публіки і преси висока через скандальны заяви брата Вільяма, принца Гаррі і його дружини Меган Маркл.

У зв'язку з цим експерт припускає, що в цьому році, швидше за все, Вільям і Кейт залишаться вдома. Це буде незабутній затишний вечір в компанії тільки один одного.

Ніколл повідомила, що, імовірно, Вільям подарує дружині листівку та подарунок, який відобразить його любов і турботу. В цей день його дружина повинна відчути себе особливою.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон влаштували приємний сюрприз під час поїздки в Уельс.

Спеціально для того, щоб побачити герцогиню Кембриджську, в містечко Мамблс приїхали її шкільні вчителі, які проживають нині неподалік, - подружжя Кевін Оллфорд і Деніз Еванс-Оллфорд.

Кевін викладав у Кейт Міддлтон німецьку та французьку мови, а Денис була спортивним інструктором з нетболу.

Радісна Кейт Міддлтон відразу ж вийшла до своїх колишніх вчителів, яких не бачила більше 20 років зі словами: «Який тісний світ!». Вони мило розмовляли на вулиці, згадуючи якісь моменти з минулого, а Деніз помітила, що Кейт зовсім не змінилася.

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