Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото, пише Politeka.

В цей раз в розділі Сторі Instagram ведуча показала струнке тіло в тісних темних лосинах і такого ж кольору кофті. Причому для більшої пікантності Леся нахилилася і блиснула п'ятою точкою, показуючи тим семым не те лосини, добре сидять на ній, не то саму струнку фігуру після відпочинку.

Варто відзначити, що під час відпочинку зірка часто показує, як їсть і вибирає різні смаколики. При цьому виглядає артистка досить стрункою. Саме тому багато стали цікавитися секретами чудової форми. Леся не залишилася байдужа до питань і тому розповіла про свої правила схуднення.

За словами Лесі, вона не особливо багато робить для схуднення, так як у неї просто немає на це часу:

«"# ХудеемСЛесей Це просто хештег .. я нічого не роблю щоб худнути! Просто у мене так багато роботи і такий графік, що я Їм все .. ну майже! Вже 2 роки я не Їм важкий Свинина, телятина, картопля, рис , макарони, хліб, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і що ви думаєте ??? Мене вже не прыщит. Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко. У раціоні позбулася, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сало раз на тиждень», - поділилася секретами краси Никитюк.

Також у п'ятницю ведуча представила пикатное фото, з'явившись перед шанувальниками в одному комбінезоні, ледь прикривав її гідність. Однак, щоб підігріти інтригу, Леся вирішила доповнити кадр іншим чином, для порівняння.

На наступному фото, опублікованому в понеділок, зірка показала себе у звичайному образі, без макіяжу і купою пакетів в руці, а щоб приклад двох нарядів був більш показовим, Никитюк показала колаж зі знімків в Instagram кілька годин тому.

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