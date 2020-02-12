Мама Вєрки Сердючки пзовсім не така, як її представляють

Так, мама Вєрки Сердючки часто ділиться зі своїми підписниками яскравими кадрами не тільки з концертів і виступів, але і з повсякденного життя. Останнім часом вона часто показує, як відпочиває разом з чоловіком. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на особисту сторінку Білоконь Інни.

Інна Вікторівна, вона ж мама Вєрки Сердючки, в житті відрізняється від свого сценічного іміджу. Вона нечасто використовує макіяж і носить простий одяг. Її чоловік Олег Білоконь виглядає старше своєї дружини, але це не заважає їм бути щасливими у шлюбі.

У шлюбі у них народилася дочка – Яна Білокінь. Сім'я проживає у Полтаві, де у них є шикарний особняк і бізнес (розводять собак таких порід як хаскі, вівчарки, шпиці).

Дочка Яна закінчила місцевий комерційний технікум, потім поїхала на навчання в Польщу. Також у неї є хлопець, який, судячи з селфиі подружжя Білоконь, міг стати її чоловіком.

Цікаво, що в ЗМІ неодноразово з'являлися матеріали про те, що Інну Білоконь та Андрія Данилка пов'язують відносини, що виходять за рамки робочих. Пару неодноразово помічали разом на відпочинку за кордоном. Також вони не раз публічно проявляли почуття один до одного.

«У нас дуже ніжні стосунки. Ми можемо вдвох залишитися в номері. Але ж це нічого не означає!», - говорив Андрій. Інна говорила, що ніжні поцілунки бувають і дружні.

«Це близька людина... Коли ми відзначали мій день народження. І поїхали разом в Едінбург. І так дали гарненько! Я їй кажу: "А чого ти не вийшла за мене заміж?" А вона: "А ти пропонував?" Така спорідненість. Я дуже люблю, коли вона до мене приїжджає. У чому полягає жінка, господиня? У мене може бути бардак будинку. За три секунди – чисто все. Помила, витерла. Я не розумію, як вона це робить. Нічого в холодильнику немає, але відразу чомусь з'являється все на столі, красиво. Як господиня вона для мене ідеальна просто. Плюс людські якості», – розповідав якось в інтерв'ю Андрій Данилко.





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