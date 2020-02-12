Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

На нових кадрах, які Кароль представила на сторінці в Instagram, як позувала під час нанесення макіяжу. Сама Тіна показана трохи збоку з пензлем у руках і розпущеним волоссям.

Яскравим акцентом в образі Кароль стало глибоке декольте, схоже, зірці надіто лавандова сукню. При цьому помітно, що зірка дуже вдало доповнила образ природним, майже непомітним макіяжем без акценту на губах, але з підкресленими очима.

При цьому не забула співачка також спокусливо позувати, виставивши напоказ трохи пікантних частин тіла, але лише частково, залишивши фанатів мліти від одного виду – як відомо, Кароль не є прихильницею пікантних і викликають образів. А головною родзинкою нового фото стало сама прикраса артистки – масивні сережки з камінням у формі крапельок.

До цього співачка представила трепетне фото, похвалившись жіночним кадром. Цього разу співачка вирішила показати новий образ з стильній фотосесії, під час якої позувала лише в білому халаті.

Також видно, що співачка позувала на ліжку з білим рушником на голові. Примітно, що свій банний халат зірка спокусливо відчинила, частково оголивши груди. На обличчі артистки легкий макіяж в природних відтінках.

Шанувальники співачки звернули увагу під постом в Instagram також на те, що зірка прикрасила ніжний образ масивним сріблястим кулоном, який за формою нагадує краплю. До речі, раніше артистка вже представляла схожий кадр, який досить бурхливо обговорили шанувальники.

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