Солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха поділилася яскравими кадрами з відпочинку

Зірка влаштовує вже не першу фотосесію на відпочинку. Їх вона публікує на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net . Цього разу дівчина вибрала для зйомки купальник яскравого блакитного кольору з лимоном посередині. Купальник ідеально сів на струнку фігуру артистки, виділивши її струнку талію, обтягнувши груди і стегна.

«Правильний настрій з ранку задає настрій на весь день. Мій ранок починається зі склянки води з лимонним соком, легкої розтяжки для хребта. І тільки потім душ, сніданок і розподіл планів на день», - поділилася Смеюха своїм секретом гарного ранку.

Шанувальники були в захваті від нових фотографій зірки. Пост за короткий час зібрав майже 4 тисячі лайків.

«Які очі красиві», «Нууу дуже красива дівчинка», «Так яскраво і класно», «Яка ж ви Віка красива, така витончена», «Гарна русалонька!», «Морська Богиня», «Очей не відвести від цієї краси!!», - пишуть фоловери.

Раніше ми писали про іншу фотосесію, яку Смеюха також влаштувала під час відпочинку на Мальдівах. Цікаво, що зірка не розповідала про свою поїздку до самого повернення в Україну. Тепер їй подвійно приємно ділитися жаркими кадрами з теплої країни.

В минулий раз Вікторія вибрала для зйомки роздільний блискучий купальник. Він вигідно підкреслював її форми. Зблизька було видно всі переваги її спортивної і в той же час - жіночної фігури. На фото Віка посміхалася і виглядала щасливою. Шанувальники зірки звернули увагу, що у неї "не видно ні грама жиру" на тілі.

«Я здаюся! Візьміть мене в Мальдівський полон, а не в усе ось це... А як вам ця зимова вогка навколишня дійсність?», - підписала Віка свою спекотну добірку фото.

Нагадаємо, що Вікторія Смеюха влаштувала еротичну фотосесію після схуднення: "Вау, оце вигляд!".

Politeka повідомляла, що Вікторія Смеюха засвітила зайве під час фотосесії на узбережжі: "Червона білизна в тему".

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