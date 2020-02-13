Популярна українська співачка Анна Корсун, відома за псевдонімом MARUV, приголомшила відвертим образом в нижній білизні

Фото вона опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net . На одному знімку дівчина стоїть на підлозі рачки. На ній надіті труси з високою посадкою, до яких прикріплений хвостик зайчика. На дівчині надіта нижня білизна і довгі рукавички. Артистка написала, що готується до нового музичного кліпу.

На другому фото MARUV стоїть біля стіни. На ній надітий костюм-сітка з вирізами на «п'ятій точці». Дівчина зігнулась у відвертій позі.

«Це буде божевільний рік», - написала артистка.

Шанувальники не змогли залишити коментарі до гарячих фото Корсун, тому що в сторіз немає такої можливості.

Раніше ми писали, що MARUV любить епатувати публіку і дивувати своїх шанувальників. Вона відома своїми зухвалими витівками і гарячими образами. Так, нещодавно дівчина з'явилася на публіці в строгому костюмі і стильному капелюсі. Піджак зірки був розстебнутий, а під ним не було нічого, крім тонкого мереживного ліфчика. Фатальний образ артистка доповнила яскравим макіяжем і важкими прикрасами.

Нагадаємо, що нещодавно дівчина відпочивала в Дубаї, після чого повернулася до активної роботи. Вона регулярно ділиться з шанувальниками різними моментами зі свого повсякденного життя.

Анна Корсун народилася в Павлограді Дніпропетровської області. Зараз артистка живе в Києві. Вона прославилася завдяки участі в шоу «Голос». Її наставником в проекті був Сергій Лазарєв, але артистка вибула на етапі батлів. Пізніше Корсун брала участь в «Х-факторі», але також не дійшла до фіналу.

Додамо, що MARUV стала переможницею Нацвідбору на Євробачення, але через політичний скандал відмовилася від участі в конкурсі.

Нагадаємо, що зухвала MARUV оголилася серед джунглів, українці в нестямі: "Вже рамок не бачиш".

Politeka повідомляла, що MARUV безсоромно задерла ноги до стелі в тонких лосинах: "Виглядає, як сосиска".

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