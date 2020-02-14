Діти зірок самого популярного гумористичного шоу України «Квартал 95» нерідко йдуть по стопах батьків, пробуючи себе на сцені

Politeka.net зібрала підбірку найяскравіших фотографій дорослих дітей кварталівців. Деякі з них встигли й самі стати зірками.

У Євгена Кошового двоє дітей – Варвара і Серафима. І поки малишка Серафима підростає, її старша сестра успішно підкорює українську сцену. Варя Кошова стала зіркою низки шоу, серед яких «Розсміши коміка», «Ліга сміху» і «Голос. Діти». У «Голосі» Варя стала суперфіналістом.

У глави Жіночого кварталу Олени Кравець троє дітей: старша донька Марія і двійнята Ваня і Катя, яких зірка народила в 2016 році. Старша донька займається танцями. Дівчинка вже доросла, тому живе окремо від батьків.

Юрій Корявченков, відомий під псевдонімом Юзік, має трьох дітей: сина Андрія та доньок Маргариту і Маріанну. В одному з інтерв'ю маленький Андрій розповідав, що мріє стати добрим мером. Його тато, як ми знаємо, в 2019 році став народним депутатом.

У художнього керівника Студії «Квартал 95» Олександра Пікалова є 14-річний син Михайло, а у Юрія Крапова – син Костянтин.

У Степана Казаніна двоє дітей. Старший син Степан вчиться в Москві, а молодший син Петро живе з батьком.

«Тамбовський вовк» Валерій Жидков батько двох прекрасних дочок. До речі, хрещеним батьком старшої дочки Єлизавети є його колега по «Кварталу» Олександр Пікалов. Молодшій доньці Софії 5 років.

Юрій Ткач, якого запросили у Вечірній квартал після ухода Володимира Зеленського в політику, щасливий батько маленької Лізи. Ткач охоче ділиться фотографіями своєї маленької принцеси в соцмережах.

Нагадаємо, що дочка Кошового із Квартал 95 вразила зовнішністю: "І не скажеш, що їй лише...".

Politeka повідомляла, що Олену Кравець з "Квартал 95" застукали за несподіваним заняттям прямо в барі: "Як риба у воді".

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