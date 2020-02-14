Все сталося всього через 4 місяці

Зірка Студії «Квартал 95» Євген Кошовий напередодні Дня святого Валентина розповів про те, як робив пропозицію своїй дружині

Як повідомляє Politeka, напередодні Дня всіх закоханих на сторінці «Кварталу 95» в Instagram з'явився зворушливий пост, присвячений парам, які планують пов'язати себе узами шлюбу.

«За статистикою в День всіх закоханих чоловіки частіше всього вирішуються зробити пропозицію своїм коханим», - йдеться в публікації.

У зв'язку з цими представники «Кварталу» вирішили поділитися історією про те, як Кошовий робив пропозицію своїй дружині Ксенії.

Сам артист зізнається, що це було зроблено спонтанно і всього через чотири місяці з дня їх знайомства.

«Я зробив пропозицію, коли ми їхали п'яні в таксі на задньому сидінні і цілувалися (сміється). Я - досить швидкий хлопець. Познайомилися ми в кінці жовтня, а вже через чотири місяці я сказав: «Давай одружимося», - згадує артист.

Втім, його кохана виявилася йому під стать і на таку несподівану пропозицію відразу ж відповіла згодою.

«Ксюша взяла і відразу відповіла: «А давай». Але, по правді, все до цього йшло, ніяких сюрпризів ні для кого не було», - підсумував Кошовий.

Публікації «Кварталу» супроводжується фотографіями з весілля щасливої пари.

Раніше Кошовий розповів, що відбувається зараз в оточенні Володимира Зеленського.

Так, артист "Квартал 95" Євген Кошовий повідомив, що зараз президент придивляється до деяких людей зі свого оточення, яких має намір звільнити.

Кошовий зізнався, що йому "не подобаються ті, хто суне президенту палиці в колеса". І додав, що в оточенні Зеленського є такі люди, але він сподівається, що скоро їх там не буде.

"Я дуже на це сподіваюся. Тому що, розмовляючи при зустрічі з президентом про цих людей… Він прекрасно все розуміє і – як би це правильно сказати? – придивляється, щоб потім прибрати", - сказав Кошовий.

Нагадаємо, Кошовий видав всю правду про оточення Зеленського: "Мені не подобаються".

Як повідомляла Politeka, дружина Кошового з «95 Кварталу» задерла ногу заради пікантних кадрів.

Також Politeka писала, що 12-річна дочка Кошового з Кварталу 95 вразила дорослим виглядом.