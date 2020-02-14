Відома актриса Мер'єм Узерлі, що стала відома українському глядачеві завдяки серіалу "Величне століття", показала нове фото в Instagram

На фото Мер'єм позує в літаку. Узерлі знову піднялася в повітря, відлітаючи з чергового міста. Вона показала себе у картатому піджаку або плаття. Волосся актриса вирішила залишити розпущеним. На тлі можна побачити вікно літака. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 80 тисяч лайків і написали безліч коментарів під знімком:

"Прекрасна", "З Днем Святого Валентина", "Зі святом вас", "Красуня".

Раніше ми повідомляли, актриса популярного в Україні серіалу турецького виробництва "Чудовий вік" Мер'єм Узерлі позувала в стильному на вбранні.

Рудоволоса "бестія", як називають Узерлі багато її шанувальники, постала перед камерами, ймовірно, шовковою світлій блузі костюмі в мікро-клітинку. На фото видно, як діва з розкритим піджаком тримається за його воріт, при цьому в центрі кадру видніються обриси її опуклої, з-під сорочки, грудей.

Мер'єм також прикрасили непомітні аксесуари, в цей раз знаменитість обрала до образу просту укладку, макіяж на її обличчі був присутній, але мінімально.

Повідомлялося, що Турецька акторка Мер'єм Узерлі взяла участь у фотосесії у Франції.

У ході фотосесії зірка серіалу "величне століття" позувала в сексуальних образах. На фото, яким актриса і модель поділилася з передплатниками, вона сидить в центрі площі, яка веде до однієї з найбільших і найвідоміших музеїв світу - Лувру.

Мер'єм в досить дивній позі з широко розкинутими ногами сидить на зеленому стільці, нагадує шезлонг. На актрисі красується гарне плаття з квітковим орнаментом і довгим шлейфом.

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