Відома українська співачка Гайтана показала новий образ у короткому вбранні

На фото Гайтана позувала в короткій сукні вище коліна. Зона декольте була майже закрита, але можна помітити, що співачка без білизни. Волосся цього разу артистка вирішила зібрати в хвіст. Вона позувала поруч зі столом і сперлася об тумбочку. На тлі можна побачити дзеркала. Про це пише Politeka з з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити знімок або написати коментарі, так як він був опублікований в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Гайтана поділилася новим домашнім фото.

На фото Гайтана позує в білому відвертому топі і чорним низом, що саме одягнуто, невідомо, так як фото зроблено по пояс. Співачка показала себе з розпущеним волоссям і стояла, швидше за все, за якимось тренажером, піднявши великий палець вгору. На тлі можна побачити вікно з кімнатними квітами, частина фіранки і батарею. Імовірно, виконавиця показала себе в домашній обстановці.

Повідомлялося, що відома українська співачка Гайтана показала нову фотографію в соціальних мережах. На ній співачка сидить за столом і ставить автограф фанату.

Гайтана в цей раз була в жакеті з глибоким вирізом. По фото можна зрозуміти, що співачка без білизни. Тому фанати могли помилуватися грудьми, яка не дуже була прикрита. Кадр вийшов дуже цікавим і пикатным.

Коментарів і лайків користувачі не змогли залишити, так як знімок був опублікований в сторіс Инстаграма, де така функція не включена.

Нагадаємо, Гайтана без штанів влаштувала пікантну фотосесію в ліжку

А ще Politeka писала, що Гайтана з глибоким декольте розповіла про похід в політику

Також Politeka повідомляла, що Гайтана засвітила апетитні форми в чорному міні-топі



