Відома українська співачка Гайтана показала новий образ у короткому вбранні
На фото Гайтана позувала в короткій сукні вище коліна. Зона декольте була майже закрита, але можна помітити, що співачка без білизни. Волосся цього разу артистка вирішила зібрати в хвіст. Вона позувала поруч зі столом і сперлася об тумбочку. На тлі можна побачити дзеркала. Про це пише Politeka з з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли оцінити знімок або написати коментарі, так як він був опублікований в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.
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Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Гайтана поділилася новим домашнім фото.
На фото Гайтана позує в білому відвертому топі і чорним низом, що саме одягнуто, невідомо, так як фото зроблено по пояс. Співачка показала себе з розпущеним волоссям і стояла, швидше за все, за якимось тренажером, піднявши великий палець вгору. На тлі можна побачити вікно з кімнатними квітами, частина фіранки і батарею. Імовірно, виконавиця показала себе в домашній обстановці.
Нагадаємо, Гайтана без штанів влаштувала пікантну фотосесію в ліжку
А ще Politeka писала, що Гайтана з глибоким декольте розповіла про похід в політику
Також Politeka повідомляла, що Гайтана засвітила апетитні форми в чорному міні-топі