Алла Пугачова зараз не може скористатися послугами пластичних хірургів за рекомендаціями лікарів

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, примадонна Алла Пугачова не приховує, що кілька разів робила пластичні операції.

Але зараз лікарі категорично заборонили співачці вдаватися до хірургічних втручань через проблеми з серцем.

Алла Пугачова також відкрила таємницю і розповіла, що зважилася на підтяжки обличчя заради збереження молодості.

«Пластику, звичайно, робила. Але через проблеми з серцем лікарі мені заборонили загальний наркоз. Я робила маленькі підтяжки і легкі операції. У мене шкіра хороша і хороші друзі — пластичні хірурги. Вони можуть прибрати кісту під місцевим наркозом», — відверто зізналася зірка в ефірі ток-шоу на російському телеканалі.

За словами Пугачової, їй також привозять з Ізраїлю спеціальні креми і вітаміни, які дозволяють їй залишатися молодою.

«У мене і порода хороша. Я змішую вітамін Е з кремами. Він як сиропчик. Просто накладаю на обличчя і шию», — додала вона.

Примадонна також розповіла, що активно стежить за новинками в області пластичної хірургії і не виключає, що в майбутньому ще звернутися за допомогою до фахівців.

«Зараз не треба, а потім треба. Я все мушу знати. Я читаю Instagram, що роблять інші. Люди колють якісь стовбурові клітини, не бояться адже», — заявила Пугачова в ефірі.

Подруга примадонни Лайма Вайкуле порадила Пугачовій звернутися в одну приватну клініку, яка знаходиться в Сполучених Штатах.

«Лайма — смілива жінка, вона на все піде, а я не можу. Ми часто з нею говоримо про це. Вона вважає, що тільки в Америці треба все робити», — наголосила зірка.

Підсумовуючи, російська примадона заявила, що вона давно перестала ходити до лікарів, оскільки відчуває себе відмінно.

«Лікарі мене лають, що я до них не заглядаю. А що мені до них ходити? У мене є лікарі, які займаються моїм серцем, вони періодично змушують мене до них ходити», — резюмувала Пугачова в ефірі ток-шоу.

Раніше ми повідомляли, що Алла Пугачова може поплатитися за зіпсовані кар'єри. Експерт Комісії зі ЗМІ Громадської палати РФ Вадим Манукян розповів російським ЗМІ, що Алла Пугачова може стати жертвою цькування, якщо інші артисти, чия кар'єра постраждала через Примадонни, заговорять.

За його словами, Муромов - не перший співак, який зізнався, що його кар'єра закінчилася завдяки старанням Алли Пугачової. Раніше на Примадонну скаржилися й інші зірки, що зникли зі сцени.

Російський експерт при Громадській палаті вважає, що вся ця історія цілком може привести до своєрідного «Пугачова-гейту», якщо й інші артисти згадають про свої образи. Він підкреслив, що потрібні свідки, які доведуть, що Примадонна дійсно усувала людей зі сцени.

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