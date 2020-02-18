Особисті життя зірок не так безхмарні, як може здатися

Українські знаменитості намагаються створити ідеальні сім'ї, але іноді щось не складається, пише Рoliteka.net. Читайте далі про зірок, які розлучилися.

Руда красуня з "Неангелів" Слава Камінська розлучилася з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром, в минулому році. Колишній розповів, що причиною розлучення стали ревнощі співачки і її бажання робити собі пластичні операції. Розставання не змогли зупинити двоє спільних дітей.

Шоумен Володимир Остапчук розповів про розлучення з дружиною недавно, а після одкровення його дружини, Олени Войченко, телеведучий піддався нападкам з боку хейтеров. Так, дружина розповіла, що екс-чоловік думав в шлюбі тільки про свої бажання і навіть зраджував їй. У відповідь шоумен сказав, що в жінці говорить образа.

У 2013 році відома хореограф Олена Шоптенко вийшла заміж за не менш відомого Дмитра Дікусара. На жаль, пара розлучилася у 2016 році. Дікусар, говорячи про причини розлучення, зазначив, що обидва були дуже різні, тому стосунки не склалися.

Співачка Ірина Білик також виходила заміж за Дмитра Дікусара, їх шлюб тривав три роки. Всього у Ірини Білик було п'ять шлюбів, у тому числі на продюсері Юрії Никитині і танцюристі Дмитрі Коляденко. Зараз співачка заміжня за продюсером Асланом Ахмадовим. У пари є син від сурогатної матері.

Українська співачка Ані Лорак розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, від якого кілька років тому народила доньку. З причин назвали те, що пара два роки не жила разом. У тексті судового рішення говорилося, що між Ані і Муратом немає довіри, поваги і втрачено почуття любові.

За плечима колишньої солістки "ВІА Гри" Віри Брежнєвої є два невдалих шлюба, перший був не зареєстрований. У 2006 році артистка вийшла заміж за українського бізнесмена Михайла Кіпермана і навіть змінила прізвище і народила дочку. Пара розлучилася у 2012 році. Причиною розлучення називають фінансові проблеми.

Співачка родом з України, Йолка, також розлучилася з чоловіком Сергієм Астаховим. Зірка через депресію набрала кілька кілограмів, які вже вдало скинула. Причиною розриву називають те, що Астахов поступово перетворився в альфонса.

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