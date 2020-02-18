Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії разом з дитиною і чоловіком, здивувала шанувальників незвичайним кадром

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

Так, за словами Регіни, вона вирішила долучити сина до постійних поїздок, і він вже може похвалитися значним списком відвіданих країн. Прийшла пора додати туди ще одну - Регіна полетіла з малюком до Індійського океану на Мальдіви.

Цього разу Регіна вирішила показати черговий кадр з відпустки. Так, на свіжому фото вона зображена на сонячному кадрі в мереживний майці (або ж плаття - через обрізаний кадр неможливо розглянути точно). Без макіяжу і зі спущеною солом'яним капелюшком на голові артистка виглядає вельми цікаво і яскраво.

«#пораНаРаботу Ну, що я на зустріч зі сценаристами #ПятницаСРегиной @prtshow. Знаю, що ви чекали!!!», – написала Тодоренко, акцентуючи таким чином увагу на завершенні своєї відпустки з сином.

Також на схожому фото вона відображена в бікіні гірчичного кольору з плавками-бразилианами, які носяться з лямками, високо піднятими на стегнах. Доповнила образ зірка звичайної капелюхом і тканинної сумкою через плече.

Артистка позувала на узбережжі, біля спеціального бару, проте все увагу привернули, звичайно ж, плавки зірки.

“До вух не можна було натягнути труси", - всі батьки", - гостро підписала новий кадр Регіна, передбачаючи основну тему обговорення серед шанувальників.

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